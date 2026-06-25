Dan kotara Trstenik okupio djecu, obitelji i ljude iz kvarta u večeri zajedništva i dobre zabave

Povodom Dana kotara Trstenik i blagdana sv. Ivana, ispred prostorija Gradskog kotara Trstenik, u zgradi stare škole na dnu Papandopulove ulice, održana je proslava koja je okupila brojne građane svih generacija.

Večer je započela programom za najmlađe uz Klauna Spartanka, koji je razveselio djecu i obitelji te stvorio veselu atmosferu od samog početka. Nakon dječjeg programa uslijedilo je druženje uz hranu i piće za sve posjetitelje, pa se prostor ispred kotara pretvorio u pravo mjesto susreta, razgovora i dobre energije.

Uz miris spize, dječji smijeh i susrete susjeda koji se često vide u prolazu, ali rijetko imaju priliku zastati i družiti se, Dan kotara Trstenik još je jednom pokazao koliko ovakva okupljanja znače za život kvarta.

Posebnu atmosferu večeri donio je koncert Kuzme & Shaka Zulu, koji su na Trstenik donijeli prepoznatljivi splitski glazbeni duh i okupili staro i mlado. Uz pjesmu, ples i dobro raspoloženje, proslava se nastavila u pravom ljetnom tonu.

“Dan kotara Trstenik za mene je prije svega dan zajedništva. Lijepo je bilo vidjeti djecu, roditelje, bake i djedove i ljude iz kvarta kako se okupljaju na istom mjestu, uz smijeh, razgovor, spizu i glazbu. Upravo su ti jednostavni trenuci ono što čini kvart živim i posebnim. Hvala svima koji su došli, sudjelovali i pomogli da Dan kotara protekne u ovako lijepom ozračju”, poručio je Damir Barbir, predsjednik Gradskog kotara Trstenik.

Organizatori zahvaljuju svim građanima koji su se odazvali i sudjelovali u proslavi, kao i svima koji su pomogli u pripremi i realizaciji programa.