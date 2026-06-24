Dan kotara Trstenik: ljeto počinje na Trsteniku uz Klauna Spartanka, spizu za sve i koncert Kuzme & Shaka Zulu

Povodom Dana kotara Trstenik i blagdana sv. Ivana, Gradski kotar Trstenik danas organizira proslavu za sve generacije, uz program za djecu, druženje, spizu za sve i večernji koncert Kuzme & Shaka Zulu.

Proslava će se održati ispred prostorija Gradskog kotara Trstenik, u zgradi stare škole na dnu Papandopulove ulice. Program započinje u 19:30 sati.

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Ovogodišnji Dan kotara donosi večer za najmlađe, druženje uz hranu i piće te koncert koji će Trstenik pretvoriti u ljetni plesni podij na otvorenom.

Program započinje u 19:30 sati nastupom Klauna Spartanka, koji će najmlađima prirediti veselu i razigranu zabavu. Od 20:00 sati slijedi druženje uz hranu i piće za sve posjetitelje, a u 21:00 sat na pozornicu stižu Kuzma & Shaka Zulu.

Kuzma & Shaka Zulu jedan su od najprepoznatljivijih glazbenih simbola splitskog ljeta, dobrog raspoloženja i mediteranskog đira. Generacije Splićana odrasle su uz njihove pjesme, a ove godine stižu na Trstenik, gdje će Dan kotara pretvoriti u pravu splitsku ljetnu večer na otvorenom. Zato s Trstenika šaljemo jednostavnu poruku: “Lito ide, mala - a ako se pitate di si ti, odgovor je: na Trsteniku!”

“Dan kotara prilika je da se okupe ljudi iz kvarta, da se djeca zabave, a Trstenik pokaže ono najbolje što ima: zajedništvo, otvorenost i dobar duh. Posebno nas veseli što ove godine na Trstenik dovodimo Kuzmu & Shaka Zulu, sastav koji je obilježio splitsku glazbenu scenu i čije pjesme znaju gotovo sve generacije. Pozivamo sve građane s Trstenika, naše susjede sa Splita 3, Mertojaka i Žnjana, ali i sve građane željne dobre zabave iz cijeloga Splita da nam se večeras pridruže. Bit će sadržaja za djecu, spize za sve i koncerta koji je stvoren za splitsku ljetnu večer”, poručuju iz Gradskog kotara Trstenik.

Program:

19:30 Klaun Spartanko za najmlađe

20:00 Spiza, hrana i piće za sve

21:00 Koncert Kuzma & Shaka Zulu

Lokacija: ispred prostorija Gradskog kotara Trstenik, zgrada stare škole na dnu Papandopulove ulice

Ulaz je slobodan.

Vidimo se na Trsteniku!