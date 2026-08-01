Dan kada se oprostio Jure Jerković: Stari plac još pamti posljednji pljesak velikanu Hajduka

Hajduk je doživio težak i razočaravajući poraz od Pafosa, izgubivši s velikih 4:0. No, zbog načina natjecanja koje UEFA provodi posljednjih godina, Bijele već idućeg tjedna čeka nastavak europskih utakmica, ovoga puta u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, gdje će se susresti s litvanskim Žalgirisom iz Kaunasa.

Naravno, prije toga Bijeli će već sutra u 19 sati u Varaždinu otvoriti novu sezonu SuperSport HNL-a.

Društvene mreže često nas podsjete na važne trenutke iz prošlosti, pa je tako ovoga puta Facebook stranica "Hajduk kroz povijest", koja često dijeli uspomene sa Starog placa, podsjetila na jedan poseban datum.

Na današnji dan, 1. kolovoza, davne 1978. godine, od bijelog dresa oprostio se Jurica Jerković – kapetan i jedan od najvećih igrača koje je Hajduk ikada imao. Znalac, tehničar, ono što bi danas rekli – pravi fantazist.

Tada je u Split stigla engleska Aston Villa, stari i moćni klub koji će samo nekoliko godina kasnije osvojiti Kup prvaka.

Te ljetne večeri Stari plac bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. Publika je posljednji put zapljeskala jednom od najvećih igrača u povijesti Hajduka, miljeniku tribina – Juri Jerkoviću.

U pobjedi Hajduka 4:1 pogotke su postigli Žungul (2), Šurjak i Davor Čop.

Bila je to i prva utakmica koju je vodio Tomislav Ivić u svom drugom mandatu na klupi Hajduka, nakon povratka iz nizozemskog Ajaxa.

Tim povodom preko istočne tribine bio je razvijen transparent: "Jure, na svemu ti hvala, i Iviću, šta si opet s nama", koji su donijeli Tonći Prlac i njegovi Raduničani.

A voljela je Radunica svoga Juru, o čemu svjedoči i mural Jerkovića s Peleom i Maradonom u toj poznatoj splitskoj kali.

I što drugo reći pred početak nove sezone i utakmice pretkola Konferencijske lige nego:

Hajmo, Bijeli... Jure vas s neba gleda.