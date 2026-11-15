Dan kada je Split napadnut s mora, ali nije pokleknuo! Prije 35 godina poginula dvojica pomoraca, hrvatski topnici obranili grad

15.11.1991. - Dan napada na Split

Postoje datumi koji se nikada ne zaboravljaju. Datumi koji ostaju duboko urezani u povijest jednoga grada, ali i u sjećanja njegovih stanovnika. Za Split je jedan od njih 15. studenoga 1991. godine, dan kada je grad pod Marjanom napadnut s mora, kada su izgubljena dva ljudska života i kada su hrvatski branitelji, unatoč izrazito nepovoljnom odnosu snaga, pokazali da se sloboda ne predaje.

Danas se navršava 35 godina od jednog od najdramatičnijih jutara u novijoj splitskoj povijesti. Tog studenog dana, dok je Hrvatska vodila presudne bitke za svoj opstanak, ratni brodovi Jugoslavenske ratne mornarice otvorili su topničku vatru na Split. No umjesto slamanja otpora uslijedio je odlučan odgovor hrvatskih snaga, a događaji koji su se odvijali u Splitskom kanalu postali su simbol hrabrosti, zajedništva i odlučnosti u obrani vlastitoga doma.

Granate su padale na grad koji se tek budio

Bilo je oko 6:30 sati ujutro kada je Split potresla snažna topnička paljba. Ratni brodovi Jugoslavenske ratne mornarice, među kojima je bio i veliki patrolni brod VPBR-31 Split, otvorili su vatru prema gradskom području. Grad koji se pripremao za još jedan ratni dan našao se pod udarom brodskog topništva, a eksplozije su odjekivale ulicama, stambenim četvrtima i obalom.

Na udaru nisu bili samo vojni ciljevi. Oštećeni su brojni civilni objekti, školske i javne zgrade te dijelovi gradske luke, a granate su pogodile i područje splitske povijesne jezgre. Među objektima koji se spominju u prikazima razaranja nalaze se Arheološki muzej, zgrada tadašnje Općine Split i objekti na Gripama. Posljedice napada bile su vidljive diljem grada, a ranjeni su građani koji su toga jutra bili izloženi ratnom nasilju.

Napadu su prethodili dramatični događaji u srednjodalmatinskom akvatoriju. Dan ranije, 14. studenoga 1991., hrvatski pomorski diverzanti napali su ophodni brod JRM-a PČ-176 Mukos kod Šolte. Jugoslavenska ratna mornarica taj je događaj iskoristila kao povod za napad na Split, dok su se ratna djelovanja proširila i na dijelove Brača i Šolte.

Dinko Maras i Jure Kalpić – dvojica pomoraca čija imena Split ne smije zaboraviti

Među najtragičnijim trenucima tog jutra bio je napad na splitsku trajektnu luku. U topničkoj paljbi pogođeni su Jadrolinijini trajekti Vladimir Nazor i Bartol Kašić, plovila koja su u ratnim okolnostima predstavljala važnu vezu između dalmatinskih otoka i kopna.

Na trajektu Vladimir Nazor poginula su dvojica hrvatskih pomoraca, Dinko Maras i Jure Kalpić. Još nekoliko članova posade bilo je ozlijeđeno, a njihova je tragedija ostala jedan od najpotresnijih simbola napada na Split. Njihova imena i danas čuva službena povijest Jadrolinije, koja podsjeća na stradanje svojih djelatnika tijekom Domovinskog rata.

Dinko Maras i Jure Kalpić nisu toga jutra krenuli u pomorsku bitku. Bili su ljudi koji su obavljali svoj posao, pomorci čiji je život bio povezan s morem i brodovima, kao što je to slučaj s generacijama dalmatinskih obitelji. Rat ih je zatekao na njihovu radnom mjestu, a njihove su obitelji ostale bez svojih najmilijih.

Trideset pet godina poslije njihova imena zaslužuju biti izgovorena s jednakim poštovanjem. Jer iza svake povijesne obljetnice, iza svake bitke i svake pobjede stoje stvarni ljudi, njihove sudbine i obitelji kojima se najmiliji nikada nisu vratili.

Odgovor je stigao s Kašjuna, Brača i Šolte

Dok su neprijateljski brodovi otvarali vatru prema Splitu, hrvatski su branitelji pripremali odgovor. Hrvatska ratna mornarica tada je bila tek u nastajanju, a odnos snaga na moru bio je izrazito nepovoljan za hrvatsku stranu. Jugoslavenska ratna mornarica raspolagala je velikim ratnim brodovima, snažnim topništvom i desetljećima razvijanom vojnom infrastrukturom, dok su hrvatske obrambene snage svoju moć gradile u iznimno teškim okolnostima.

No hrvatski branitelji imali su ono što se nije moglo izmjeriti brojem brodova i topova – odlučnost da obrane svoj grad, svoje obitelji i hrvatsku obalu. U obranu Splita uključile su se obalne topničke bitnice, među kojima posebno mjesto zauzima bitnica na Kašjunima, kao i obrambeni položaji na Braču i Šolti.

Uslijedila je snažna hrvatska topnička paljba prema ratnim brodovima JRM-a. Neprijateljske pomorske snage, koje su dotad djelovale iz Splitskog kanala, našle su se pod pritiskom hrvatskih obalnih položaja. Hrvatski topnici uspjeli su prisiliti znatno nadmoćnijeg protivnika na povlačenje, čime je obrana Splita završila velikim uspjehom.

Bila je to pobjeda koja je pokazala da se i protiv tehnički nadmoćnijeg neprijatelja može uspješno boriti kada postoje odlučnost, dobro poznavanje prostora i spremnost na žrtvu. Splitski kanal, koji je dotad bio prostor iz kojega su neprijateljski ratni brodovi prijetili gradu i otocima, postao je poprište jednog od najvažnijih uspjeha mlade Hrvatske ratne mornarice.

Pobjeda koja je promijenila tijek rata na Jadranu

Boj u Splitskom kanalu 15. studenoga 1991. godine nije značio samo uspješnu obranu jednoga grada. Njegove posljedice bile su mnogo šire i od iznimne važnosti za hrvatsku obalu, pomorski promet i daljnji razvoj Hrvatske ratne mornarice.

Nakon snažnog hrvatskog odgovora brodovi Jugoslavenske ratne mornarice povukli su se iz unutarnjih morskih voda prema Visu i Lastovu. Time je znatno oslabila njihova sposobnost neposrednog ugrožavanja srednjodalmatinskih gradova i pomorskih komunikacija.

Prema službenim povijesnim prikazima Ministarstva obrane, pobjedom u Splitskom kanalu Hrvatska ratna mornarica razbila je vojnopomorsku blokadu hrvatskih luka, uz iznimku Dubrovnika, koji je nastavio proživljavati iznimno teško razdoblje neprijateljske opsade.

U vojnom smislu bio je to dokaz da Hrvatska ratna mornarica, iako još mlada i skromno opremljena, može samostalno izvoditi složena borbena djelovanja i uspješno se suprotstaviti znatno nadmoćnijim snagama. U moralnom smislu pobjeda je imala još veću težinu. U danima kada su vijesti s hrvatskih bojišta donosile stradanja, razaranja i neizvjesnost, obrana Splita predstavljala je snažnu poruku da hrvatski otpor nije slomljen.

Trideset pet godina poslije: Ponos na branitelje, vječno sjećanje na žrtve

Danas, kada se s vremenskim odmakom prisjećamo tih događaja, teško je mlađim generacijama dočarati atmosferu u kojoj su hrvatski branitelji 1991. godine djelovali. Nije bilo sigurnosti koju danas uzimamo zdravo za gotovo, a budućnost mlade hrvatske države bila je neizvjesna. Split i Dalmacija, kao i ostatak Hrvatske, živjeli su između ratnih opasnosti, straha za najbliže i nade da će sloboda ipak pobijediti.

Upravo zato 15. studenoga nije samo datum jedne pomorske bitke, nego dan ponosa i zahvalnosti. To je dan kada se prisjećamo hrabrosti hrvatskih branitelja koji su s obalnih položaja branili svoj grad, ali i svih građana koji su podnosili ratne strahote te ljudi koji su u tim događajima izgubili život.

Posebno mjesto u tom sjećanju pripada Dinku Marasu i Juri Kalpiću. Njihova su imena trajni podsjetnik na cijenu koju je hrvatski narod platio za svoju slobodu, ali i na činjenicu da je Domovinski rat duboko obilježio živote ljudi koji nisu bili na prvim crtama bojišta.

Split je toga 15. studenoga 1991. bio napadnut, ali nije pokleknuo. Zahvaljujući hrabrosti svojih branitelja i zajedništvu koje je obilježilo teške ratne dane, grad je obranjen, a neprijateljski brodovi bili su prisiljeni na povlačenje.

Trideset pet godina poslije ostaje obveza da se ta povijest čuva od zaborava, da se mlađim generacijama prenosi istina o događajima i da se s poštovanjem spominju oni koji su svoje živote ugradili u hrvatsku slobodu.

Neka je vječna slava i hvala Dinku Marasu, Juri Kalpiću i svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u obrani Splita i Domovinskom ratu.