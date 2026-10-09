Dan kada je Poljud pucao po šavovima: 55 tisuća ljudi, Hajduk i Dinamo u utakmici koja se pamti i 44 godine kasnije

Sutra se igra najveći hrvatski derbi na Poljudu, a mi ćemo evo večer uoči, o jednom davnom derbiju, utakmici Hajduka i Dinama koja još uvijek drži rekord Poljuda po broju gledatelja.

Postoje pobjede Hajduka, titule i kupovi koje pamtimo. Postoje i mitski porazi, ispadanja iz europskih natjecanja, kad smo bili bolji i trebali proći dalje, naše tuge koje su nas odredile i još više produbile ljubav i odanost prema bijeloj boji. Tako ćemo danas o jednoj utakmici odigranoj prije 44 godine, a na što su nas podsjetile društvene mreže, prebitnoj u splitskoj nogmetnoj memoriji, tako da je moramo notirati na ovoj crti hajdukologije.

Tog 28. veljače 1982., Hajduk je u trećem kolu proljetnog dijela prevnstva bivše države dočekivao Dinamo. Ali ne bilo kakav Dinamo. Zagrepčani su osokoljeni pobjedom nad Crvenom Zvezdom od 3:0 sedam dana ranije na zaleđenom Maksimiru, dolazili u Split po potvrdu svog juriša na titulu prvaka poslije 24 godine posta. A u Splitu ih je čekao stvarno europski Hajduk, koji je u prva dva proljetna kola pobijedio Vardara i Željezničara i koji je te sezone u Kupu UEFA, pod vodstvom velikog trenera Biće Mladinića bez većih problema eliminirao jednog Stuttgarta, belgijskog Beverena, te umalo španjolsku Valenciju. Nasljednik škole barba Luke Kaliterne, nekadašnji selektor, nogometni filozof, koji je već govorio kako više ne misli voditi seniore, već se ponovo posvetiti radu s mladima, dobio je tek u svojoj pedeset i drugoj godini, šansu biti prvi trener svoga Hajduka i on sam oran da dokaže Splitu i svitu kako njegova titula prvaka s beogradskim Partizanom četiri sezone ranije nije bila slučajna.

Split je te nedjelje okupalo sunce. Krcat grad od ranog jutra, puni lokali. Sve je bilo u znaku derbija, ulaznice su planule danima ranije, šverceri su prodavali karte pet puta skuplje, iz Hajduka su čak u prodaju stavili stepenice na istočnoj tribini. Tada je objavljeno kako je prodana 51 000 ulaznica, a prema procjenama, na Poljudu je bilo 55 000 ljudi, te je postavljen rekord stadiona.

Nisu me moji pustili na utakmicu. Kao opasno je, kao gužva je i radio apelira da djeca ne idu. U to vrijeme igrao sam i dječju ulogu u predstavi "Čovik, zvir i kripost" HNK Split, navečer mi je bila predstava, pa je i to bio dodatan razlog da me ćaća ne vodi na tu utakmicu, koja je trebala Hajduk dovesti na prvo mjesto prvenstvene ljestvice. Tog dana sam od totalne zaluđenosti Hajdukom i zaboravio u koliko mi je sati predstava dok sam čekao TV reportažu s utakmice, koje su se nakon nogometnih susreta, prikazivale u ta doba, pa sam umalo zakasnio u teatar.

Dakle te nedjelje, dok je Hajduk igrao s Dinamom, utakmicu generacije na krcatom Poljudu, u radio prijenosu slušao sam glas Ede Pezzija.

Na samom početku negdje kod korner zastavice pokoškali su se Milvoj Bračun i Zlatko Vujović. Sudac Damir Matovinović pokazao je obojici crveni karton i put prema svlačionici. To je bio dodatan problem za "bijele" jer naš Zlatko Vujović bio je tada zasigurno jedan od najboljih europskih napadača, preko kojeg se uvelike koncipirala Hajdukova igra. Dinamo je te sezone pod vodstvom Ćire Blaževića, lomio protivnike u prvih dvadesetak minuta susreta. Tako su i na Poljudu plavi poveli 2:0, golovima Velimira Zajeca i Štefa Deveriča. Imao je stopostotnu šansu i Zlatko Kranjčar.

Za Hajduk je dosuđen jedanaseterc, koji nije uspiio realizirati naš još neprežaljeni Ivan Gudelj.

Na konačnih 1:2 smanjio je Zoran Vujović.

Za Hajduk su te nedjelje igrali: Pudar. Bonačić, Miljuš, Gudelj, Primorac, Rožić, Zlatko Vujović, Slišković, Zoran Vujović, Pešić i Čop.

Ušli su: Šalov i Vulić.

Tako je Dinamo pobijedio Hajduk u velikoj utakmici na prepunom Poljudu i tako trasirao put prema tituli, na nikad punijem Poljudu.

Otpočelo je ono što se u nogometnoj mitologiji zove Dinamovo proljeće, titula plavih nakon 24 godine, Ćirin bijeli šal i probuđeno hrvatstvo, pod plavim nebom Zagreba.

Mogao je Hajduk još do titule te 1982. u koju je puno uloženo u Poljudu. Sljedećeg kola igralo se 1:1 s Veležom u Mostaru, uz opet nerealiziran jedanaesterac . Sve nade "bijelih" ugašene su par kola kasnije na Karaburmi protiv OFK-a, gdje su Serpak i Tripković teško ozlijedili Blaža Sliškovića, koji je zbog te ozljede morao završiti sezonu i propustiti Svjetsko prvenstvo u Španjolskoj, koje se igralo tog ljeta. Blaž Slišković u tom trenutku zasigurno najbolji igrač lige. Uvijek nas je nekako pratila ta Karaburma, na njoj smo ili osvajali titule ili ih gubili na čudne načine .

Tako je propala Hajdukova osamdeset druga, sezona od koje se puno očekivalo, Hajduk moćan, pojačan, završio je na trećem mjestu, traner Biće Mladinić se povukao, "bijele" je u novu sezonu poveo Petar Nadoveza.