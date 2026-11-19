19.11.1999. Orkanski udari lebića i valovi poplavili i oštetili splitsku Rivu

Prizori kakvi se u Splitu rijetko viđaju. Podivljalo more prelijeva se preko Rive, valovi zapljuskuju palme, klupe nestaju pod vodom, a ljudi pokušavaju spasiti brodice koje siloviti udari vjetra i valova bacaju prema obali. Na mjestima kojima svakodnevno šeću tisuće Splićana toga se dana nije moglo proći. More je doslovno ušlo u grad.

Dogodilo se to 19. studenoga 1999. godine, prije točno 27 godina, kada je snažna sredozemna ciklona zahvatila Jadran i izazvala jednu od najrazornijih epizoda olujnog juga i lebića u novijoj splitskoj povijesti.

O razmjerima nevremena najbolje svjedoče fotografije koje je tada snimio legendarni splitski fotograf Feđa Klarić, ali i novinski izvještaji objavljeni sljedećeg dana. U izdanju Slobodne Dalmacije od 20. studenoga 1999. nevrijeme je dobilo središnje mjesto na naslovnici, uz dramatične vijesti o rušenju krovova, potopljenim brodicama i golemoj šteti na jadranskoj obali.

Kako je nastala jedna od najžešćih lebićada u splitskoj povijesti?

Meteorološki uvjeti koji su doveli do ove oluje počeli su se stvarati nekoliko dana ranije. Nad Europom se uspostavilo izraženo meridionalno visinsko strujanje, koje je omogućilo prodor hladnog zraka duboko prema Sredozemlju.

U dodiru s relativno toplim sredozemnim morem došlo je do razvoja snažne ciklone, čije je središte 19. studenoga stiglo nad Jadran. Tlak zraka u središtu ciklone bio je izrazito nizak, prema sinoptičkoj procjeni oko 985 hektopaskala, a vrlo zgusnute izobare upućivale su na iznimno snažan vjetar. Najprije je puhalo jako i olujno jugo, a zatim je, s premještanjem ciklone, vjetar okrenuo prema jugu i jugozapadu. Upravo se taj trenutak pokazao posebno opasnim za Split.

Lebić, koji se u brojnim dalmatinskim krajevima naziva i garbin, jugozapadni je vjetar koji može stvoriti vrlo neugodne i razorne valove. Često se javlja pri prolasku ciklonalnog sustava, a premda ne mora dugo trajati, njegova snaga može biti golema.

Splitska luka relativno je dobro zaštićena od mnogih vjetrova, ali je znatno izloženija valovima iz južnog i jugozapadnog smjera. Kada se snažnom lebiću pridruže duboka ciklona, povišena razina mora i veliki valovi, posljedice mogu biti dramatične. Upravo se to dogodilo tog petka.

Valovi viši od pet metara: Riva nestala pod morem, urušilo se oko 20 metara obale!

Prema tadašnjem izvještaju Slobodne Dalmacije, olujni lebić u Splitu je dosezao udare do 120 kilometara na sat, a valovi su bili viši od pet metara. U prijepodnevnim satima more je prekrilo gotovo cijelu splitsku Rivu. Valovi su prelazili preko obalnog zida, obrušavali se na šetnicu i prodirali prema zgradama uz obalu. Pri najjačim naletima voda je dopirala prema ulazima u staru gradsku jezgru, a prema sjećanjima na taj dan pojedini su valovi more dobacivali sve do prilaza Voćnom trgu.

Snažni udari nisu samo poplavili Rivu nego su je i fizički oštetili. Prema tadašnjim novinskim izvještajima, oko 20 metara obale urušilo se u more. Posebno je zanimljiv opis neobičnog ponašanja mora. Valovi koji bi udarili u obalu vraćali su se prema nadolazećim valovima, stvarajući snažno sudaranje vodenih masa. Takvi povratni valovi, poznati i kao rebatajice, dodatno su povećavali razornu snagu mora.

Danas je teško zamisliti da se poznata splitska šetnica pretvorila u prostor kojim su se valjali golemi morski valovi. No upravo to prikazuju Klarićeve fotografije: bijele klupe gotovo potopljene, palme okružene morem i valove koji se svom snagom obrušavaju na grad.

More ušlo u Dioklecijanove podrume, dramatično se spašavale brodice

Nevrijeme nije ostalo ograničeno samo na otvoreni dio Rive.

More je prodrlo u Dioklecijanove podrume, ali i u poslovne prostorije uz obalu. Tadašnji novinari zabilježili su da se do Podruma nije moglo doći uobičajenim putem preko Rive jer je voda preplavila prilaze.

Posebno dramatično bilo je na području Zvončaca i Matejuške. U prostorijama tadašnje strojarnice Jadran-Koteksa, gdje se nalazila i oprema sportskog društva, voda je prema novinskom izvještaju narasla na gotovo dva metra. Poplavljeni su teretana, fitness centar i pet četverokrevetnih soba. Vodu su ispumpavali pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi.

Istodobno se na Matejuški i Zvončacu vodila prava borba za brodice. Valovi su ih trgali s vezova, udarali o obalu i međusobno sudarali.

Tadašnja Slobodna Dalmacija posebno je istaknula požrtvovnost Siniše Kriste Pilića, koji je, pokušavajući spasiti brodice, skakao s obale na njih, odvezivao ih i ponovno privezao na sigurnije mjesto. Unatoč velikom trudu, dio brodica nije bilo moguće spasiti.

Jedan od upečatljivih prizora koje donose fotografije prikazuje upravo dramatičnu borbu ljudi s podivljalim morem, dok se iza njih uzdižu zgrade splitske Rive i zvonik svetog Duje. Promet morem bio je teško poremećen. Ujutro su brojni trajekti ostali u lukama, a pojedine linije prema Braču, Šolti i drugim otocima nisu mogle prometovati prema rasporedu. Dio veza ponovno je uspostavljen tijekom poslijepodneva.

Problema je bilo i na kopnu. Zbog nevremena i poremećaja u prometu autobusne linije prema Rijeci i Zagrebu kasnile su ili su bile otkazane.

Od Kaštela do Šibenika: Potonula kočarica, u Rogoznici stradalo 12 brodova

Razorni lebić nije pogodio samo Split. Velike štete zabilježene su duž čitave dalmatinske obale, a vijesti iz drugih gradova pokazivale su da je riječ o nevremenu regionalnih razmjera.

U Kaštelima su valovi oštetili i potopili desetak brodica, a u Kaštel Gomilici potonula je i jedna kočarica. Vatrogasci su tijekom dana pomagali stanovnicima ispumpavati vodu iz podruma i prizemlja, a nevrijeme je uzrokovalo i prekide opskrbe električnom energijom. Pojedini dijelovi Kaštela ostali su bez struje oko pet sati.

Na šibenskom području udari juga dosezali su 105 kilometara na sat. Vjetar je rušio stabla i otežavao promet, dok su veliki valovi oštećivali brodice i lučku infrastrukturu.

Posebno teško bilo je u Rogoznici, gdje su, prema tadašnjim izvještajima, potonula čak 12 plovila različitih tipova, a znatno je oštećena i ribarica Kostel. More je preplavilo rivu i otežalo pristup pojedinim dijelovima mjesta.

Nevrijeme je zahvatilo i šire zaleđe. Na području Solina pojavile su se bujice koje su se slijevale s Klisa, dok je kod Drniša nabujala Čikola. Problema s poplavama bilo je i na zadarskom području, a snažan vjetar i visoki valovi izazvali su štetu i na drugim dijelovima Jadrana.

Sve to pokazuje da 19. studenoga 1999. nije bio samo dan velike poplave splitske Rive, nego jedan od najdramatičnijih meteoroloških dana te jeseni u Dalmaciji.

Fotografije Feđe Klarića koje su postale svjedočanstvo meteorološke povijesti

Ono što ovaj događaj čini posebno zanimljivim jest činjenica da su dramatični prizori ostali zabilježeni na iznimnim fotografijama.

Feđa Klarić, jedan od najpoznatijih splitskih fotoreportera, tog je dana snimio prizore koji su nadživjeli novinske izvještaje i postali dragocjeno svjedočanstvo povijesti grada.

Na jednoj fotografiji čovjek se probija kroz poplavljenu Rivu, dok iza njega golemi valovi zapljuskuju obalu. Na drugoj dvojica muškaraca pokušavaju zadržati brodicu koju valovi bacaju prema kopnu. Treća prikazuje gotovo nestvaran prizor bijelih klupa i palmi okruženih zapjenjenim morem.

Zanimljivo, upravo je fotografija potopljene Rive završila i u znanstvenoj literaturi. U radu „A new approach to sea level observations in Croatia”, objavljenom 2005. u časopisu Geofizika, znanstvenici su događaj iz studenoga 1999. izdvojili kao primjer velike štete koju ekstremno visoke razine mora i snažni valovi mogu izazvati na obalnoj infrastrukturi.

Takvi događaji nastaju zajedničkim djelovanjem nekoliko čimbenika: snažnog vjetra, niskog atmosferskog tlaka, povišene razine mora i velikih valova. Zbog toga sama izmjerena visina mora ne mora u potpunosti opisati razmjere razaranja na obali.

Prošlo je 27 godina, Split je u međuvremenu dobio obnovljenu Rivu, a grad je doživio i druge snažne ciklone i izražene plime. Ipak, lebićada od 19. studenoga 1999. ostala je jedan od najupečatljivijih primjera snage mora u novijoj splitskoj povijesti.

A fotografije Feđe Klarića i danas nas podsjećaju na prizore koji su se toga dana činili gotovo nestvarnima: more je prekrilo gradsku šetnicu, a Split se našao na udaru valova kakvi se rijetko pamte.