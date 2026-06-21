Dan kada je Hajduk skinuo zvijezdu: Kako su igrači u Australiji vratili hrvatski grb

Datum 20. lipnja poseban je dan u povijesti Hajduka. Tog ljeta 1990. igrači Hajduka, podržani od nekoliko klupskih djelatnika, u dalekoj Australiji skinuli su s dresa zvijezdu petokraku i vratili hrvatski povijesni grb.

Bilo je to vrijeme demokratskih promjena, buđenja godinama zatomljavanog hrvatstva pod represijom aparata bivše države. I dugo su navijači Hajduka bili maltretirani od tadašnje milicije i SDB-a, o čemu postoje i danas dostupni pisani arhivi.

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Ali vratimo se u kasno proljeće 1990.

Baš 30. svibnja, dok se konstituirao prvi hrvatski višestranački Sabor, na Dan državnosti te prijelomne godine, Hajduk je poletio u Australiju. Trebala je momčad Luke Peruzovića odigrati pet utakmica u Sydneyu, Adelaideu i Melbourneu.

A turneja je ugovarana u prijašnjim okolnostima, dok se još nije slutio rezultat prvih slobodnih izbora u tada još SR Hrvatskoj i velika pobjeda Hrvatske demokratske zajednice, pa su iz Uprave Hajduka potpisali i ugovor s australskim organizatorima da će "bijeli" na turneji nastupiti u službenim dresovima i s tadašnjim klupskim grbom.

A nama u Splitu australski nogomet do tada je bio poznat jedino po odlasku hajdukovog kapetana Vedrana Rožića u "Croatiu" iz Sydneya, klub hrvatskih iseljenika u dalekoj Australiji.

Rožić je kao već tridesetogodišnjak, iz vedra neba, kako mu ime kaže, umjesto u Sporting iz Lisabona otišao u "Croatiu" iz Sydneya i obukao boje crveno-bijelo-plave, na zgražanje jugoslavenske štampe i partijskih foruma. Bio je to klub hrvatskih iseljenika, u kojem je i hrvatska politička emigracija imala važnu ulogu. Upravo ta emigracija iz Australije bila je rak-rana za bivšu državu zbog akcije Feniks '72. i upada 19 hrvatskih revolucionara u vrleti Bosne, Hercegovine i Dalmacije te pokušaja dizanja oružanog ustanka u ljeto 1972.

Zato je jugoslavenska tajna policija, kolokvijalno zvana UDBA, motrila svaki kontakt s hrvatskim iseljeničkim organizacijama, pa gdje neće ako kapetan jednog Hajduka ode u takav klub.

Čak su "bijeli" te 1984. imali problema i sa suđenjem. Počelo se Hajduk krivo gledati iz tadašnjeg FSJ-a, pa je i danas pokojni Vedranov brat Danko, koji je bio više od klupskog fizioterapeuta, istinska duša kluba, sklonjen s klupe malo u zavjetrinu dok politička hajka ne jenja.

Ali nije ništa moglo jenjati. Mi dica crtali smo grbove Hajduka s povijesnim hrvatskim grbom i sićam se da je moj pokojni rođak Franko vikao po Toću, kad bi ga pitali za koga navija: "Za Croatiu iz Sydneya."

A što će drugo vikati dijete emigranta, koji će kasnije među prvima položiti život za Domovinu.

No vratimo se na sam čin skidanja zvijezde petokrake s dresa Hajduka, pred prvu utakmicu na sada već legendarnoj australskoj turneji. Bilo je malo i pritisaka od strane domaćina i upita: "Pa nećete valjda nastupiti sa zvijezdom ovdje pred našima?"

Ruku na srce, iz Poljuda su, znajući gdje je krenula bijela ekspedicija, poslali i nešto suvenira izrađenih za tu priliku s Hajdukovim povijesnim hrvatskim grbom, ali na službenom dresu još je bila petokraka.

Domeniko Sisgoreo, nažalost prerano preminuli hajdukov fizioterapeut, u dogovoru s nekoliko igrača, noć prije prve utakmice pedantno je skidao konce s tadašnjeg grba sa zvijezdom kako bi ga igrači u svlačionici, pred sam nastup, mogli lakše otrgnuti.

Inicijatori i predvodnici bili su kapetani Mladen Pralija i Igor Štimac. Oni su poveli čitavu momčad da otrgne zvijezdu s dresa već u svlačionici. Ekipa Hajduka bila je jedinstvena u ovom potezu, pa i došljaci u redovima "bijelih", Tuzlak Mirko Mihić i Crnogorac Zvezdan Pejović.

Kao pravi hajduci, jer uvijek je Hajduk ključne odluke donosio srcem, ne robujući previše forumima, kao pravo dite puka.

A onda oduševljenje na tribinama. Zapljeskala je iseljena Hrvatska kad su hajdukovci skinuli trenirke nakon zagrijavanja pa osvanuli samo u bijelim dresovima, jer su do samog početka prve utakmice protiv reprezentacije Australije bili na terenu tako zakamuflirani da zbog ovog povijesnog poteza igrača ne bi kome iz vodstva puta palo na pamet da se utakmica eventualno otkaže. Rezultat je bio 1:0 za reprezentaciju Australije, ali to je potpuno nebitno u ovoj priči.

Onda su iz vodstva puta zvali na Poljud kako će se postaviti u za njih novoj situaciji. Možda ni vodstvo puta u Australiju, ni oni u poljudskim kancelarijama još nisu bili svjesni kako su njihove funkcije već bile samo formalne i nevažeće. Spremala se skupština i novo vodstvo kluba.

Vratio se upravo Vedran Rožić, preuzevši dužnost najprije dopredsjednika, pa onda i klupskog direktora, ostvarivši poslije jedan od najvećih klupskih uspjeha, četvrtfinale Lige prvaka 1995. protiv slavnog Ajaxa.

Torcida je odmah na splitskoj Pjaci organizirala potpisivanje peticije da se donese i službena odluka kojom će Hajduk skinuti s dresa zvijezdu petokraku i vratiti hrvatski povijesni grb.

Pa je autor ovog teksta s prijateljem, dr. Ivanom Bućanom, stao s brojnim Splićanima u red pred starom Gradskom vijećnicom, dok su uz potpisni stol sve nadgledali stari torcidaši Prle, Stipe Valenta, danas pokojni Ušo i ostali.

Onda su navijači, kako i priliči, organizirali i doček Hajduku u Zračnoj luci u Resniku.

Prvu utakmicu s hrvatskim grbom "bijeli" su odigrali u Splitu s kombiniranom momčadi sastavljenom od Croatije iz Melbournea i Sydneya, 20. srpnja 1990., da se i to zabilježi. Narod željan svoga barjaka na stotine je hrvatskih zastava donio toga dana na Poljud.

Hajduk je odigrao i to posljednje prvenstvo bivše države s hrvatskim grbom na prsima, donijevši zauvijek u poljudske vitrine i onaj posljednji Kup, o čemu smo pisali.

U rujnu devedesete, u organizaciji Ante Ivkovića Zonzija, pohodilo se i američke iseljenike, odigravši tamo i s Croatijom Toronto te Croatijom New York. Zonzi je sedamdesetih igrao za Croatiju Toronto, što nekima u Hajduku tada nije baš najbolje sjelo, ali kasnije su im kontakti ovog osvjedočenog hajdukovca i dugogodišnjeg tajnika veterana itekako dobro došli.

Tako je Hajduk u dalekoj Australiji skinuo zvijezdu petokraku s dresa da bi u Splitu zauvijek vratio hrvatski povijesni grb. Tako je preko oceana sinje more još jednom svijetu reklo koliko svoj narod Hrvat ljubi.