Današnji dan prije 53 godine svojevrsna je prekretnica u povijesti Hajduka. Osvojen je prvi trofej Ivićeve Zlatne generacije. Dobro, reći će bolji poznavatelji Hajdukove povijesti, zar nije prvi u nizu od pet kupova osvojen još 1972. godine? Taj Kup iz 1972. ne možemo pripisati samo Tomislavu Iviću. Ipak je čitave te sezone momčad vodio Slavko Luštica, koji je naprasno smijenjen neposredno pred finale Kupa s Dinamom.

No, vratimo se događaju na koji vas na današnji dan želimo podsjetiti.

U snijegu beogradske Marakane rođena je Zlatna generacija

U snijegu beogradske Marakane rođena je Zlatna generacija Hajduka. Zvuči to pomalo čudno i, naravno, najveća i najuspješnija generacija u povijesti splitskog kluba, zbog koje najviše i jesmo veliki klub, stvorena je na Starome placu, od Bićinih (Jerković, Džoni, Boljat, Jovanić) i Ivićevih (Šurjak, Mužinić, Peruzović, Rožić, Žungul) juniora, uz Buljana, koji je ponikao u Mračaju iz Runovića pa postao svjetska klasa, te prava pojačanja – Holcer, Mešković, Oblak, Đorđević. Ali to finale Kupa, koje je igrano na današnji dan 1973. godine, bilo je utakmica odluke za daljnje uspjehe Hajduka, tih velikih bijelih sedamdesetih. U finalu su se našli ljuti rivali Hajduk i Crvena zvezda. Jaka Miljanićeva Crvena zvezda s Oljom Petrovićem, Džajićem, Aćimovićem, Bogićevićem, Karasijem...

Dogovoreno je da beogradski suci sude prvu utakmicu u Splitu, a splitski uzvrat u Beogradu. Tako su na teren momčadi izveli splitski suci: Borovčić Kurir, Radić i Madir.

U Splitu su "bijeli" odigrali mršavih 1:1. Pred kraj susreta za Hajduk je dosuđen jedanaesterac.

"Ti, Jure, ti!", grmio je Ivić s klupe. Jerković je malo nespretno izveo kazneni udarac, a kako je pucao na gornju branku našeg Starog placa, kasnije se po Splitu govorilo da je lopta otišla u rodilište... Eto, možda smo se zbog toga rođenjem inficirali bijelom bojom, jer je tadašnje splitsko rodilište bilo tik uz Stari plac.

Šampanjac, gatanje iz dlana i najava velike pobjede

Na uzvrat se krenulo sa skepsom i bez puno nade u uspjeh i osvajanje Kupa. Naravno, bilo je i onih neizbježnih stalnih klupskih pratitelja, poznatih navijača, zaljubljenika... Tako je Hajdukova ekspedicija ispunila beogradski hotel, kako nam u knjizi "10 Jurica Jerković" opisuje sam Jurica, jedan od najvećih igrača Hajduka svih vremena. Pa su se naručivale boce šampanjca, a prednjačio je ribar Tonći Petrić iz Krila Jesenice, veliki hajdukovac. Častio je sve, gatalo se iz dlana i predviđala se pobjeda od 2:1.

Sišlo se poslije, na poziv tadašnjeg predsjednika Hajduka Tita Kirigina, i u hotelski bar. Preuzelo se pozornicu, a u baru je zavladao dalmatinski repertoar. Doduše, za stolovima hotelskog bara sve su to bili Splićani i hajdukovci pristigli sa svih strana.

U snježnom Beogradu Hajduk je sutradan pobijedio Crvenu zvezdu na njezinoj Marakani s 2:1. Bila je to jedna od prvih "nogometnih doktorskih disertacija" osporavanog trenerskog velikana Tomislava Ivića.

Jer prije ovog, sad već epskog uzvrata, bilo je napeto u starom Domu Hajduka. Tražila se Ivićeva smjena jer nije baš išlo te jeseni. Izgubilo se u Boru, remiziralo na Starome placu sa Željezničarom i Veležom, vodilo se 2:0 protiv Dinama pa na kraju izgubilo 2:3, a Crvena zvezda nas je u prvenstvu dobila s 3:1. I onda je došla utakmica svih utakmica, finale Kupa s Crvenom zvezdom. Ali predsjednik Hajduka Kirigin čvrsto je stajao iza Ivića, što se pokazalo itekako ispravnim potezom jer će Tomislav Ivić, nogometni znanstvenik, donijeti svom gradu i klubu najviše titula i radosti te postati jedan od najvećih europskih nogometnih trenera.

Legendarni Mešković prisjeća se velikog trijumfa

Do finala nas je odveo Ivan Katalinić, obranivši jedanaesterce Željezničaru u raspucavanju na Koševu (Grbavica se obnavljala pa se igralo na stadionu gradskog rivala Sarajeva). Na vratima Hajduka u uzvratu stajao je Rizah Mešković, naš Mate, kako ga je od milja nazvala splitska publika, zato što je volio stisnutom šakom boksati loptu poput Mate Parlova. Trener Ivić bi poludio, ali Split kao Split, pljeskao je atrakciji.

Pozdrav, gospodine Meškoviću, kako je u Tuzli?

"Evo, lijepo je, malo je danas kišica. Pratim ja svog Hajduka odavde i uvijek ću doći u Split kad god me pozovu. Sjećam se tog finala jako dobro. Ja nisam branio na prvoj utakmici u Splitu, branio je Katalinić, ja sam imao neke kartone, bio sam kažnjen. Sjećam se tog trijumfa u Beogradu, Stane Dolanc nam je uručio pehar. A nije se očekivalo, Zvezda je bila favorit. Eto, prvi trofej Zlatne generacije od pet kupova u nizu i dva prvenstva, dvije duple krune."

Beogradskoj publici nije baš dobro legla pobjeda Splićana pa su Stanu Dolanca čak gađali grudama snijega.

Prvi gol za "bijele" zabio je, a tko bi drugi nego Slaviša Žungul, pobjedu je potvrdio Jurica Jerković, a odlično su odigrali Šurjak i Oblak. Na konačnih 2:1 smanjio je Panajotović.

Sve je moglo poći loše po "bijele" da Rizah Mešković nije pred sam kraj ukrotio udarac lukavog centarfora "crveno-belih" Vojina Lazarevića. Jer da se išlo u produžetke, tko zna što bi bilo. Iskoristili smo zamjene, Peruzović se ozlijedio na samom početku, a u igru su već ranije ušli Matković i Boljat.

"Ne remetite njihovu radost" – splitska fešta usred Beograda

Onda su kapetan Holcer i ostali nosili pehar po tartanskoj stazi Marakane pa su ih redari čak htjeli spriječiti.

"Ne remetite njihovu radost", povikao je veliki trener Crvene zvezde i još veći "diplomat" Miljan Miljanić. A onda proslava usred Beograda. Svirali su hotelski glazbenici za plaću, pjevali su Splićani za dušu. Mikrofon je preuzela splitska tenisačica i pjevačica Tanja Kokeza, kći legendarnog Hajdukova beka Ljube Kokeze, za splitsku feštu usred Beograda.