DAN KAD JE PAO VELIKI AJAX Hajduk je prije 33 godine slavio u Ljubljani, a rodila se i nova zvijezda

Današnji dan prije 33 godine, dan je jedne velike Hajdukove pobjede, a i jednog velikig dobitka. Igralo se prvo kolo Kupa kupova, prvi put su hrvatski predstavnici izašli u europska nogometna natjecanja. Igralo se u Ljubljani, daleko od kuće, na starom stadionu pod Bežigradom. Bilo je to u jeku Domovinskog rata, 17. rujna 1993., UEFA njje zbog ratnih opasnosti dozvoljavala da se igra u Splitu.

Tako su “bijeli” u Ljubljani, pod vodstvom velikog i trofejnog trenera Ivana Katalinića pobijedili Ajax sa 1:0, golom Ivice Mornara.

Za Hajduk su nastupili: Mihačić, Vladislavić, Hibić,Španjić, Osibov, Andrijašević,Pralija, Miše, Mornar, Računica, Kozniku. Ušli su: Rapaić i Balaljić.

I nismo te ljubljanske večeri samo pobjedili slavnog nizozemskog velikana.

Te večeri dobili smo Ivicu Mornara u svoj punini njegovog raskošnog talenta i moći.

Naš Moka, već te sezone postati će jedan od najtraženijih mladih europskih napadača.