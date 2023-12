DAN IZ NOĆNE MORE Željko dan uoči Svi svetih pao u grob. Nazvao 112, a njima je to bilo smiješno: "Drago mi je da sam pobijedio laži"

Trebao je to biti uobičajeni posjet najmilijima na groblju. No, Željko će 30. listopada 2016. godine pamtiti kao dan iz noćne more. Tada je ploča ispred nadgrobnih spomenika na mjesnom groblju u Sukošanu pukla pod njim, a s njom je u zemlju propao i on.

"Direktno sam upao i samo sam uspio ruke dignuti. Praktički sam držao aranžmane u čudu, nisam znao što je, samo sam osjećao jaku bol", ispričao je Željko Dražić.

Bio je priseban, kaže, i iz jame nazvao 112.

"Rekao sam da sam baš u grobu i to je bilo malo njima smiješno", prisjetio se.

Iz zadarskog Centra 112 nisu bili raspoloženi za kameru Dnevnika Nove TV, a sedam godina poslije nezgode pala je nepravomoćna presuda Općinskog suda u Benkovcu: Željko je dobio sudski spor protiv Općine Sukošan i odštetu od 1793 eura. Dobio je i ono što je, kaže, još važnije – Sud je potvrdio da je u tom padu zadobio ozljede.

"Pored svega toga, bolovi su nesnosni. Nakon toga sigurno dvije godine nisam išao na groblje, imao sam neki strah", prisjetio se.

Općinu je, tvrdi, tužio jer mu nisu vjerovali. "U jednu ruku mi je drago da sam pobijedio laži", rekao je reporterki Dnevnika Nove TV Sanji Jurišić.

Godinama je, dodaje, morao slušati šale koje su išle na njegov račun, što od znanih, što od neznanih ljudi. Njemu sve ove godine do smijeha nije. Supruga je svjedočila u njegovu korist, ljudi iz mjesnog komunalnog poduzeća poručili su da njegovu prijavu o padu nisu dobili i da za pad ne znaju.

"Koliko imam saznanja, presuda je nepravomoćna, pa je u tom smislu ne bih previše komentirala", rekla je Katarina Bebek, direktorica tvrtke Zlatna luka, te dodala da je šetnja po groblju sigurna.

"Ploče su i dalje tamo. To su hodnici između dvije grobnice koje se otvaraju prilikom ukopa i više nikad nije bilo takvih prijava ni nesretnih slučajeva", istaknula je.