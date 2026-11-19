"Za Merlinov koncert i produkciju, u medijima je objavljen iznos od 375.000 eura s PDV-om. Grad pojašnjava da Merlinov bruto honorar iznosi 140.000 eura, a tehnika se koristi za koncerte 30. i 31. prosinca. Dio troškova planiraju pokriti sponzorstvima. Zašto se onda za Advent na Mertojaku ne ponudi barem desetina tog iznosa, 37.500 eura sufinanciranja?", upitao je splitski gradski vijećnik i saborski zastupnik Centra Damir Barbir.

Kako je istaknuo, u ranijem javnom pozivu za dio programa na Mertojaku bilo je predviđeno najmanje 15.000 eura potpore, uz zasebnu podršku za struju i klizalište. Prošlogodišnji program protezao se kroz 39 dana, dok Merlin nastupa jednu večer.

"Grad se poziva na izostanak pravodobne poduzetničke inicijative. Uvjeren sam da bi uz bolje sufinanciranje i angažman Grada interesa bilo. Potrebna je politička volja gradonačelnika, ista ona koju pokazuje za održavanje Merlinova koncerta pod ovim uvjetima", rekao je Barbir, upozorivši da građani potpisima traže povratak Adventa na Mertojak.

"Peticija za preispitivanje troška koncerta i davanje prednosti zdravstvu prikupila je gotovo 20.000 potpisa, a vjerujem da će broj i dalje rasti. Gradonačelniče Šuta, čujete li svoje građane?

Na Mertojak sam svake godine dolazio s obitelji, pješice, među susjede. Advent je okupljao Mertojak, Split 3, Trstenik i Žnjan, djeci stvarao uspomene, a obiteljima donosio blagdanski ugođaj pred kućni prag", istaknuo je, poručivši gradonačelniku da preispita troškove spektakla. "Vratite Advent na Mertojak. Blagdani pripadaju i našim kvartovima", zaključio je Barbir.