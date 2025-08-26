Damir Barbir: "Položili smo cvijeće i zapalili svijeće. Nismo to učinili sa onima koji pokušavaju nametnuti povijesni revizionizam i dvostruke konotacije"

Nezavisni gradski vijećnik u splitskom Gradskom vijeću, Damir Barbir, objavio je kako je na Plokitama odana počast pripadnicima Prvog splitskog partizanskog odreda. Tom prilikom položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na, kako je naglasio, "palu mladost" koja je sudjelovala u borbi protiv fašizma.

"Položili smo cvijeće i zapalili svijeće u spomen na palu mladost Prvog splitskog partizanskog odreda", poručio je Barbir u svojoj objavi.

Naglasio je kako komemoracija nije održana zajedno s onima koji, prema njegovim riječima, pokušavaju nametnuti "povijesni revizionizam i dvostruke konotacije". Kako je vidljivo na fotografijama, u društvu Damira Barbira bili su i Ivica Puljak, bivši gradonačelnik Grada Splita, ali i Bojan Ivošević, gradski vijećnik i bivši dogradonačelnik grada podno Marjana.

Prvi splitski partizanski odred osnovan je tijekom Drugog svjetskog rata i predstavlja važan simbol antifašističke borbe u Dalmaciji. Svake godine, na mjestu stradanja na splitskim Plokitama, brojni građani i predstavnici društvenog i političkog života okupljaju se kako bi odali počast poginulim borcima.