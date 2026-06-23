Damir Barbir kritizira Vladu: "Pola milijarde eura godišnje odlazi na izmišljena rukovodeća mjesta"

Saborski zastupnik Damir Barbir oštro je kritizirao Vladinu poreznu politiku i stanje u javnom sektoru, ustvrdivši kako Hrvatska svake godine izdvaja stotine milijuna eura za, kako tvrdi, "izmišljena rukovodeća radna mjesta".

U objavi na društvenim mrežama Barbir je naveo da država godišnje plaća oko 500 milijuna eura za 10.000 rukovodećih pozicija u javnom sektoru koje smatra nepotrebnima.

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– Toliko Hrvatska godišnje plaća za 10.000 izmišljenih rukovodećih radnih mjesta u javnom sektoru. Pola milijarde eura. Svake godine. Za radna mjesta koja je HDZ izmislio – poručio je.

Posebno se osvrnuo na porezne promjene koje, prema njegovim riječima, pogađaju desetke tisuća obitelji koje ostvaruju prihode od iznajmljivanja.

– Umjesto da pomete ispred svojih vrata, Vlada diže poreze za 110.000 obitelji koje rade. Ljudima koji su obnovili roditeljsku kuću, uredili apartman da školuju djecu i rade cijelu godinu za nekoliko mjeseci zarade – napisao je Barbir.

Zastupnik je pritom odbacio tvrdnje da bi povećanje poreznog opterećenja moglo pridonijeti suzbijanju inflacije.

– Pitam otvoreno: kako povećanje troškova ljudima koji rade može smanjiti cijene? Ne može. I svi to znamo – istaknuo je.

Na kraju je poručio da bi fokus, umjesto na dodatno oporezivanje građana, trebao biti na racionalizaciji javnog sektora.

– Ostavite na miru one koji rade. One kojima je HDZ izmislio rukovodeće radno mjesto pošaljite na tržište rada – zaključio je Barbir.