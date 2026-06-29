Dame, počinje sniženje. Evo detalja

Počinje veliko ljetno sniženje u Zari i ostalim Inditex trgovinama: Evo kada kreću popustiLjubitelji shoppinga napokon su dočekali početak jednog od najiščekivanijih ljetnih sniženja. Trgovine iz Inditex grupacije – Zara, Massimo Dutti, Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius i Oysho – od utorka kreću s popustima na dio aktualnih kolekcija.

Ako ste posljednjih tjedana odgađali kupnju ljetne odjeće, kupaćih kostima, sandala ili dodataka za dom, sada je pravo vrijeme da provjerite što se našlo na sniženju.

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Zara prva otvara sezonu popusta

Najveće zanimanje tradicionalno vlada za Zaru, koja ljetno sniženje pokreće u utorak, 30. lipnja, u 20 sati na svojoj internetskoj stranici i u aplikaciji. U fizičkim trgovinama popusti će biti dostupni od srijede, 1. srpnja.

Za razliku od prethodnih godina, ovoga puta nema ranijeg pristupa putem aplikacije, već sniženje počinje istodobno na svim online kanalima. U prvom krugu očekuju se popusti do 50 posto na odabrane artikle za žene, muškarce i djecu.

Zara Home također kreće u utorak

Istoga dana u 20 sati online počinje i sniženje u Zara Homeu, dok će kupci u trgovinama popuste moći iskoristiti od srijede.

Na sniženju će biti dio asortimana za spavaću sobu, rasvjeta, namještaj, ogledala, kupaonski dodaci, mirisi za dom i drugi proizvodi.

Massimo Dutti nudi raniji pristup

Massimo Dutti omogućio je korisnicima aplikacije raniji pristup sniženju. Popusti do 50 posto u aplikaciji počinju u utorak u 18 sati, dok će online i u trgovinama biti dostupni od srijede.

Na popustu će se naći odabrani ženski i muški komadi iz aktualne kolekcije.

Bershka, Pull&Bear, Stradivarius i Oysho

Pull&Bear i Stradivarius s popustima do 40 posto kreću u utorak u 19 sati online, dok će trgovine sniženje započeti dan kasnije.

U isto vrijeme, od 19 sati, počinje i online sniženje u Bershki, gdje se očekuju popusti do 50 posto.

Oysho će u utorak u 19 sati pokrenuti sniženje u aplikaciji, dok će na web-stranici početi u 20 sati. U trgovinama će popusti vrijediti od srijede, a na sniženju će se naći odabrani modeli donjeg rublja, pidžama, sportske odjeće, kupaćih kostima i ljetnih dodataka.