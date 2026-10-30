Dambrauskas izgubio dramatičnu utakmicu, ali njegova momčad i dalje je na vrhu prvenstva

Bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas doživio je prvi prvenstveni poraz ove sezone na klupi azerbajdžanskog Sabaha. Njegova momčad u petak je u gostima izgubila od Turan Tovuza rezultatom 3:2, u utakmici 10. kola azerbajdžanskog prvenstva. Unatoč porazu, Sabah je zadržao vodeće mjesto na prvenstvenoj ljestvici.

Dambrauskasova momčad u susret je ušla kao vodeća momčad prvenstva, bez ijednog poraza u prethodnih osam odigranih utakmica. Međutim, gostovanje kod Turan Tovuza pokazalo se znatno zahtjevnijim nego što se očekivalo. Domaćini su poveli u 28. minuti pogotkom Enriquea Silve, a samo dvije minute poslije prednost je povećao Joralem Santos. Isti je igrač ponovno zatresao mrežu u 37. minuti i domaćinu donio velikih 3:0. Ipak, momčad nekadašnjeg Hajdukova stratega nije se predala. U 70. minuti Joy-Lance Mickels smanjio je zaostatak, a Xander Severina u 87. minuti postavio konačnih 3:2. Sabah je tako u završnici uspio zakomplicirati utakmicu, no nije uspio izbjeći prvi prvenstveni poraz.

Dambrauskas i dalje na prvom mjestu

Unatoč neuspjehu, Sabah je nakon devet odigranih prvenstvenih utakmica i dalje vodeća momčad azerbajdžanskog prvenstva s 20 osvojenih bodova. Dambrauskasova momčad ostvarila je šest pobjeda, dva remija i jedan poraz.

Na drugom mjestu nalazi se Neftçi s 18 bodova iz devet utakmica, dok trećeplasirani Qarabağ također ima 18 bodova, ali uz jednu odigranu utakmicu manje od Sabaha. Turan Tovuz ovom je pobjedom stigao do 18 bodova iz deset utakmica te zauzima četvrto mjesto. Riječ je o 10. kolu prvenstva, koje će se nastaviti tijekom vikenda i završiti 2. studenoga, pa su moguće promjene na ljestvici.

Bivši Hajdukov trener u borbi za naslov

Podsjetimo, Valdas Dambrauskas dobro je poznat hrvatskoj nogometnoj javnosti, osobito navijačima Hajduka. Litavski stručnjak vodio je splitsku momčad od 2021. do 2022. godine, a s Bijelima je osvojio Hrvatski nogometni kup 2022. godine.