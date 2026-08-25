Dambrauskas ispisao povijest sa Sabahom: Nakon velike drame izborili Ligu prvaka

Azerbajdžanski Sabah, koji vodi bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas, ostvario je povijesni uspjeh plasmanom u Ligu prvaka. Nakon poraza 2:1 u prvoj utakmici protiv Hapoela Be'er Sheve, Sabah je u uzvratu nakon produžetaka slavio 5:2 i prošao ukupnim rezultatom 6:4.

Utakmica nije dobro počela za domaćine. Nakon pogreške vratara Stasa Pokatilova, Igor Zlatanović doveo je Hapoel u vodstvo. Sabah je prije odmora izjednačio preko Christiana Nwachukwua. Gosti su u 61. minuti ponovno poveli, ponovno nakon velike pogreške Pokatilova, a strijelac je bio Guy Mizrahi. Ipak, Umarali Rakhmonaliev u 74. minuti pogodio je za 2:2.

Gol u posljednjim sekundama donio produžetke

Kada se činilo da je Sabah pred ispadanjem, u posljednjim sekundama utakmice ukazao se Tellur Mutallimov. Nakon kornera pogodio je za 3:2 i odveo susret u produžetke.

Hapoel je potom ostao s igračem manje, što je Sabah iskoristio. Patrick Orphe M'Bina zabio je za 4:2, a Joy Lance Mickels u 115. minuti postavio konačnih 5:2. Gosti su utakmicu završili s devetoricom. Svih 120 minuta za Sabah je odigrao hrvatski veznjak Ivan Lepinjica, bivši nogometaš Rijeke i Slaven Belupa.

Povijesni uspjeh mladog kluba

Sabah je osnovan tek 2017. godine, a ovo mu je prvi plasman u glavnu fazu nekog europskog natjecanja. Na klupi tog kluba ranije su sjedili i hrvatski treneri Željko Sopić i Krunoslav Rendulić. Dambrauskas je hrvatskoj javnosti poznat iz Hajduka, s kojim je 2022. stigao do play-offa Konferencijske lige, gdje ga je zaustavio Villarreal. Sada je s azerbajdžanskim klubom ostvario jedan od najvećih uspjeha svoje trenerske karijere.