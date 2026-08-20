Dalmatinsku bolnicu napušta zapaženi doktorski par: "Žao nam je..."

Opću bolnicu Zadar napuštaju dr. Luka Matak i dr. Magdalena Matak, koji su posljednjih godina među zapaženijim liječničkim imenima u Zadru. Dr. Luka Matak specijalist je ginekologije i opstetricije te uži specijalist ginekološke onkologije. U Općoj bolnici Zadar radio je od 2014. godine, najprije kao specijalizant, a potom kao specijalist i voditelj Odjela za operacijski blok ginekologije.

Posebno se istaknuo razvojem minimalno invazivne ginekološke kirurgije. Nakon edukacije u belgijskoj bolnici Imelda, u srpnju 2022. godine predvodio je tim koji je izveo prvu histerektomiju metodom vNOTES u Hrvatskoj. Riječ je o zahvatu koji se izvodi kroz prirodni otvor, bez rezova na trbušnoj stijenci, čime se pacijenticama omogućuju brži oporavak i kraći boravak u bolnici, piše Zadarski list.

Sele se u Zagreb

Dr. Matak je sa zadarskim timom primjenu te metode poslije proširio i na pacijentice oboljele od karcinoma endometrija, svrstavši Zadar među malobrojne svjetske centre u kojima se vNOTES koristi i u ginekološkoj onkologiji. Za svoja je postignuća 2023. godine dobio godišnju nagradu Hrvatske liječničke komore za najzapaženije stručno ostvarenje u liječničkoj profesiji, dok je užu specijalizaciju iz ginekološke onkologije završio u svibnju 2024. godine.

Njegova supruga, dr. Magdalena Matak, specijalistica je dermatologije i venerologije. Medicinu je završila na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a specijalističko usavršavanje odradila je na Klinici za dermatovenerologiju KBC-a Zagreb. Posebno se bavi onkologijom te upalnim i autoimunim bolestima kože, a autorica je sedam znanstvenih radova.

U Općoj bolnici Zadar bila je i članica stručnog tima Centra za estetsku dermatologiju, otvorenog krajem 2023. godine. Zadarsku bolnicu napustila je 2. siječnja 2025., nakon čega je nastavila raditi u Croatia poliklinici u Zadru.

Oboje su sudjelovali i u izradi više stručnih i znanstvenih radova, a kako doznaje Zadarski list, sada se sele u Zagreb, gdje će nastaviti raditi u bolničkom sustavu.

Iz Ureda ravnatelja OB-a Zadar naglašavaju da im je žao što su odlučili svoj profesionalni put nastaviti izvan Zadra te da im žele uspjeh u daljnjem radu, no da istodobno smatraju važnim iznijeti i činjenice.

Naime, Opća bolnica Zadar uložila je tijekom njihova stručnog razvoja značajna sredstva u specijalizacije, uže specijalizacije, dodatne edukacije, razvoj novih medicinskih postupaka te nabavu opreme potrebne za njihovu primjenu.

Iz Ureda ravnatelja ističu kako odlazak liječnika nakon specijalizacije ili dodatne edukacije svakako predstavlja gubitak za ustanovu koja je u njihovo obrazovanje uložila značajna sredstva i vrijeme. To je problem s kojim se danas susreće velik dio javnog zdravstvenog sustava.

– Međutim, naš odgovor neće biti prestati ulagati u liječnike. Nastavit ćemo financirati specijalizacije, uže specijalizacije i vrhunske edukacije, ali ćemo istodobno nastojati da se pojedine procedure prenose na više liječnika i cijele timove. Na taj način ulaganje Bolnice ostaje u sustavu i kada pojedinac odluči svoj profesionalni put nastaviti drugdje. U konačnici, najbolji odgovor na odlazak pojedinca nije zaustavljanje razvoja, nego stvaranje uvjeta u kojima će više liječnika imati priliku učiti, napredovati i razvijati nove medicinske postupke u Zadru – zaključili su u odgovoru za Zadarski list.