Dalmatinskog gradonačelnika čuva policija

Dubrovački gradonačelnik, HDZ-ov Mato Franković, ponovno je pod policijskom zaštitom 24 sata na dan, drugi put u posljednjih godinu dana.

Za Dnevnik Nove TV rekao je da zaštitu povezuje s pritiscima gospodarstvenika kojima bi novi Generalni urbanistički plan Dubrovnika mogao poremetiti poslovne planove. "Lakše mi je nekako nabrojati one ljude kojima se nisam zamjerio obnašavši dužnost gradonačelnika, nego one kojima sam se zamjerio. Međutim, zato postoje državne institucije, zato postoji policija - ona radi procjenu, ja poštujem", rekao je Franković.

Pod zaštitom je od početka srpnja

Policija odluku o zaštiti donosi na temelju sigurnosne procjene da postoji ozbiljna prijetnja za život i sigurnost osobe. Franković tvrdi da iza svega stoji i pitanje novog GUP-a, koji je predstavljen krajem lipnja. Prema njegovim riječima, dio građevinskih parcela u kontaktnoj zoni dubrovačke povijesne jezgre trebao bi postati zelena zona.

"Smanjujemo značajnu vrijednost zemljišta u kontaktnoj zoni povijesne jezgre za otprilike nekih, procjena između 500 i 700 miliona eura. Sigurno postoji jedan značajan broj ljudi koji nije baš previše sretan s tim, ja ne ulazim u policijske procjene. Policija radi svoj posao, ja svoj i nastavit ćemo tako i dalje, a ono što mogu jamčiti je da će GUP Grada Dubrovnika biti usvojen bez obzira koliko se neki trudili da do toga ne dođe", poručio je gradonačelnik.

"Budućnost grada je iznad svakog pojedinca"

Franković očekuje da će zbog GUP-a biti pokušaja pritisaka i diskreditacije. "A da će biti pokušaja difamacije i mene na osobnoj razini i brojnih nekakvih drugih spački, toga će sigurno biti. To možemo očekivati obzirom na činjenicu da se radi uistinu o velikoj vrijednosti umanjenja zemljišta. Ali budućnost grada je iznad svakog pojedinca", dodao je. Novi GUP Dubrovnika Franković je ranije najavio kao dokument "po mjeri grada", a ne "po mjeri pojedinaca" i investitorskih interesa.

Spominje i digitalne platforme za prijevoz

Franković kaže da se zbog njegovih odluka zamjerio i dijelu gospodarstvenika jer se, kako tvrdi, uvodi red u sustav. Spomenuo je i digitalne platforme za usluge prijevoza. "Posljednja moja inicijativa vezano za stavljanje sustava digitalnih platformi u okvire zakona isto tako nije baš naišla na odobravanje, ali moji amandmani su usvojeni u Hrvatskom saboru, tako da ćemo iduće godine i to imati riješeno", rekao je. Do kada će Franković biti pod policijskom zaštitom ovisit će o sigurnosnoj procjeni policije. GUP bi, prema najavama, trebao biti izglasan do kraja godine.