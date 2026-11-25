Nakon razdoblja obilnih jesenskih oborina koje su ponovno aktualizirale pitanje zaštite dalmatinskih naselja od bujičnih poplava, na otoku Braču priprema se značajan infrastrukturni projekt. Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o. raspisao je javnu nabavu za regulaciju donjeg toka bujice Sutivan, koja uključuje i rekonstrukciju postojećeg kanalizacijskog kolektora te dijela vodoopskrbne mreže.

Procijenjena vrijednost građevinskih radova iznosi 1.100.000 eura bez PDV-a, odnosno 1.375.000 eura s PDV-om. Natječaj je objavljen 4. studenoga, a ponude zainteresiranih izvođača primaju se do 26. studenoga u 10 sati. Prema dokumentaciji, za završetak svih predviđenih radova izvođač će imati 12 mjeseci od uvođenja u posao.

Uređuje se 398 metara bujice

Središnji dio projekta odnosi se na regulaciju postojećeg bujičnog toka i izvedbu sustava za odvodnju oborinskih voda u ukupnoj duljini od 398 metara. Trasa će najvećim dijelom slijediti postojeće korito bujice, a predviđena je njegova armiranobetonska izvedba, čime bi se trebali poboljšati uvjeti za kontrolirano otjecanje većih količina oborinskih voda.

Bujični tokovi na dalmatinskim otocima specifični su po tome što tijekom sušnih razdoblja mogu biti gotovo potpuno suhi, dok se nakon intenzivnih pljuskova u vrlo kratkom vremenu njima mogu početi slijevati znatne količine vode. Posebno su osjetljivi donji dijelovi naselja, u kojima se prirodni pravci otjecanja vode susreću s prometnicama, kućama i drugom izgrađenom infrastrukturom.

Mijenjaju se vodovodne i kanalizacijske cijevi

Radovi neće biti ograničeni samo na uređenje bujice. Na dijelu trase dugom približno 195 metara planirana je i rekonstrukcija postojećih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija. Postojeća vodovodna cijev nazivnog promjera 150 milimetara trebala bi biti zamijenjena novom polietilenskom cijevi promjera 200 milimetara, dok je za kanalizacijski kolektor predviđena nova cijev promjera 315 milimetara.

Istodobna obnova više komunalnih sustava omogućuje da se potrebni zahvati izvedu u sklopu jednog gradilišta, umjesto ponovnog otvaranja iste trase zbog dotrajalih instalacija. Projekt je stoga važan ne samo zbog zaštite od posljedica intenzivnih oborina nego i zbog dugoročne pouzdanosti sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Izvođač će imati godinu dana za završetak radova

Pri odabiru izvođača cijena ponude nosit će 90 posto bodova, dok će preostalih deset posto ovisiti o iskustvu stručnjaka koji će sudjelovati u realizaciji projekta. Tek nakon završetka postupka javne nabave bit će poznata konačna ugovorena vrijednost i precizniji vremenski okvir početka izvođenja radova.

S obzirom na to da je riječ o turističkom mjestu, posebno će biti zanimljivo vidjeti kako će se organizirati radovi tijekom sljedeće ljetne sezone te hoće li zahvat zahtijevati privremene promjene u odvijanju lokalnog prometa.