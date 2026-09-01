DALMATINSKO NEODRICANJE Slani smokvin zalogaj i slatka smokvina tortica: Ohladite u hladnjaku i navalite

Ovi su recepti nastali samo zato što sam u jednom velikom centru kupila one velike, ljubičaste smokve. Pisalo je da su iz Turske, a ja sam se kad sam ih ugledala, sjetila kako divno izgledaju na fotografijama. Odmah na početku ću vam reći kako nisu pretjerano skuplje od naših koje se ovih dana prodaju po 5 eura za kilogram, ali iako su izgledom možda ljepše, okusom nisu ni blizu našim smokvama. Nedostaje im onog divnog slatkastog okusa kakvima naše smokve obiluju. Ipak, u receptima koje ću vam opisati, odlično funkcioniraju, a i fotografije su mi dobro ispale.
Prije recepata napominjem kako sve ovo možete napraviti s običnim smokvama, a mjere koje ću vam opisati su za male tortice koje su promjera 10 centimetara. Slani zalogaj je dovoljan za predjelo za dvije osobe, a slatka tortica je toliko dobra da je ipak samo za jednu osobu.
SLANI SMOKVIN ZALOGAJ
SASTOJCI:
- 50 grama gorgonzole ili nekog drugog sličnog sira
- 50 grama mascarpone sira
- 2 smokve (ove ljubičaste su veće, a ako imate naše onda vam trebaju 4)
- Malo meda
- Malo balzamičnog octa
- Par listića timijana
PRIPREMA:
Prstenasti kalup (onaj kao za rezanje krafni) malo namažite nekom masnoćom da kasnije lakše ispadne (ja sam zaboravila he, he) i položite ga na ravni tanjur. Smokve isjeckajte na sitne komadiće. Nisam gulila koru jer mi ne smeta, ali ih prethodno dobro operite. Gorgonzolu vilicom usitnite u kremu pa joj dodajte mascarpone da se sve dobro poveže. U kalup složité smjesu od sira, red sjeckanih smokava, pa opet sir i po vrhu smokve. Nakapajte sa malo meda i balzamičnog octa, te pospite timijanom. Ostavite u hladnjaku barem pola sata prije konzumacije. Mazivo je na nekom dobrom kruhu i uz čašu pjenušca ili vina, odličan je obrok.
SLATKA SMOKVINA TORTICA
SASTOJCI:
- (Za kalup 10 cm)
- 2 velike ili 4 manje smokve
- Par kapi limunovog soka
- Žlica ruma
- KREMA:
- 125 g mascarpone sira
- 2 žumanjka
- 2 žlice šećera
- Vanilin šećer ili par kapi vanilinog ekstrakta
- PRHKO TIJESTO:
- (Za tri tortice)
- 150 grama brašna (pola meko pola oštro)
- 100 grama maslaca
- 50 grama šećera
- 1 Žumanjak
- Pola žlice vrhnja
- Prstohvat soli
PRIPREMA:
Zamijestite prhko tijesto od navedenih sastojaka, prvo maslac hladni utrljajte u brašno pa onda dodajte ostale sastojke te zamijestite tijesto, omotajte prozirnom folijom i ostavite u hladnjaku pola sata. U međuvremenu nasjeckajte smokve, stavite ih kuhati sa malo limunovog soka i žlicom ruma. Kad omekšaju, nakon desetak minuta ih ostavite sa strane da se ohlade. U međuvremenu napravite krenu od mascarpone sira, šećera i jaja. Kremu također stavite hladiti. Tijesto razvaljajte (ja uvijek radim između dva lista folije prijanjajuće) te obložite kalup promjera 10 centimetara. Malo ga izbockajte vilicom i ispecite na 170. Ne treba dugo, desetak minuta, dok ne porumeni. Ohladite pa onda stavite sloj skuhanih smokava. Preko njih stavite kremu i ukrasite kriškom smokve. Ohladite sat vremena u hladnjaku. I javite mi je li vam draži slatki ili slani zalogaj!
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