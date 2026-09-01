Close Menu

DALMATINSKO NEODRICANJE Slani smokvin zalogaj i slatka smokvina tortica: Ohladite u hladnjaku i navalite

[RECEPT] Mjere koje ću vam opisati su za male tortice koje su promjera 10 centimetara. Slani zalogaj je dovoljan za predjelo za dvije osobe, a slatka tortica je toliko dobra da je ipak samo za jednu osobu
Mirela Meić smokva

Ovi su recepti nastali samo zato što sam u jednom velikom centru kupila one velike, ljubičaste smokve. Pisalo je da su iz Turske, a ja sam se kad sam ih ugledala, sjetila kako divno izgledaju na fotografijama. Odmah na početku ću vam reći kako nisu pretjerano skuplje od naših koje se ovih dana prodaju po 5 eura za kilogram, ali iako su izgledom možda ljepše, okusom nisu ni blizu našim smokvama. Nedostaje im onog divnog slatkastog okusa kakvima naše smokve obiluju. Ipak, u receptima koje ću vam opisati, odlično funkcioniraju, a i fotografije su mi dobro ispale.

Prije recepata napominjem kako sve ovo možete napraviti s običnim smokvama, a mjere koje ću vam opisati su za male tortice koje su promjera 10 centimetara. Slani zalogaj je dovoljan za predjelo za dvije osobe, a slatka tortica je toliko dobra da je ipak samo za jednu osobu.

SLANI SMOKVIN ZALOGAJ

SASTOJCI:

  • 50 grama gorgonzole ili nekog drugog sličnog sira
  • 50 grama mascarpone sira
  • 2 smokve (ove ljubičaste su veće, a ako imate naše onda vam trebaju 4)
  • Malo meda
  • Malo balzamičnog octa
  • Par listića timijana

PRIPREMA:

Prstenasti kalup (onaj kao za rezanje krafni) malo namažite nekom masnoćom da kasnije lakše ispadne (ja sam zaboravila he, he) i položite ga na ravni tanjur. Smokve isjeckajte na sitne komadiće. Nisam gulila koru jer mi ne smeta, ali ih prethodno dobro operite. Gorgonzolu vilicom usitnite u kremu pa joj dodajte mascarpone da se sve dobro poveže. U kalup složité smjesu od sira, red sjeckanih smokava, pa opet sir i po vrhu smokve. Nakapajte sa malo meda i balzamičnog octa, te pospite timijanom. Ostavite u hladnjaku barem pola sata prije konzumacije. Mazivo je na nekom dobrom kruhu i uz čašu pjenušca ili vina, odličan je obrok.

SMOKVI ZALOGAJ TORTICA 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

SLATKA SMOKVINA TORTICA

SASTOJCI:

  • (Za kalup 10 cm)
  • 2 velike ili 4 manje smokve
  • Par kapi limunovog soka
  • Žlica ruma
  • KREMA:
  • 125 g mascarpone sira
  • 2 žumanjka
  • 2 žlice šećera
  • Vanilin šećer ili par kapi vanilinog ekstrakta
  • PRHKO TIJESTO:
  • (Za tri tortice)
  • 150 grama brašna (pola meko pola oštro)
  • 100 grama maslaca
  • 50 grama šećera
  • 1 Žumanjak
  • Pola žlice vrhnja
  • Prstohvat soli

SMOKVI ZALOGAJ TORTICA 4

PRIPREMA:

Zamijestite prhko tijesto od navedenih sastojaka, prvo maslac hladni utrljajte u brašno pa onda dodajte ostale sastojke te zamijestite tijesto, omotajte prozirnom folijom i ostavite u hladnjaku pola sata. U međuvremenu nasjeckajte smokve, stavite ih kuhati sa malo limunovog soka i žlicom ruma. Kad omekšaju, nakon desetak minuta ih ostavite sa strane da se ohlade. U međuvremenu napravite krenu od mascarpone sira, šećera i jaja. Kremu također stavite hladiti. Tijesto razvaljajte (ja uvijek radim između dva lista folije prijanjajuće) te obložite kalup promjera 10 centimetara. Malo ga izbockajte vilicom i ispecite na 170. Ne treba dugo, desetak minuta, dok ne porumeni. Ohladite pa onda stavite sloj skuhanih smokava. Preko njih stavite kremu i ukrasite kriškom smokve. Ohladite sat vremena u hladnjaku. I javite mi je li vam draži slatki ili slani zalogaj!

DALMATINSKO NEODRICANJE Brze knedle bez krumpira? Da, i svi će lizati prste kada ih kušaju, evo u čemu je "trik"

DALMATINSKO NEODRICANJE Ovaj ljetni kolač s marelicama nestaje sa stola u trenu: Sočan, prhak i toliko jednostavan da ćete ga praviti cijelo ljeto

DALMATINSKO NEODRICANJE Nema jednostavnijeg i jeftinijeg recepta za kolač od limuna, samo je jedna stvar bitna

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0