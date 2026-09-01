DALMATINSKO NEODRICANJE Slani smokvin zalogaj i slatka smokvina tortica: Ohladite u hladnjaku i navalite

Ovi su recepti nastali samo zato što sam u jednom velikom centru kupila one velike, ljubičaste smokve. Pisalo je da su iz Turske, a ja sam se kad sam ih ugledala, sjetila kako divno izgledaju na fotografijama. Odmah na početku ću vam reći kako nisu pretjerano skuplje od naših koje se ovih dana prodaju po 5 eura za kilogram, ali iako su izgledom možda ljepše, okusom nisu ni blizu našim smokvama. Nedostaje im onog divnog slatkastog okusa kakvima naše smokve obiluju. Ipak, u receptima koje ću vam opisati, odlično funkcioniraju, a i fotografije su mi dobro ispale.

Prije recepata napominjem kako sve ovo možete napraviti s običnim smokvama, a mjere koje ću vam opisati su za male tortice koje su promjera 10 centimetara. Slani zalogaj je dovoljan za predjelo za dvije osobe, a slatka tortica je toliko dobra da je ipak samo za jednu osobu.

SLANI SMOKVIN ZALOGAJ

SASTOJCI:

50 grama gorgonzole ili nekog drugog sličnog sira

50 grama mascarpone sira

2 smokve (ove ljubičaste su veće, a ako imate naše onda vam trebaju 4)

Malo meda

Malo balzamičnog octa

Par listića timijana

PRIPREMA:

Prstenasti kalup (onaj kao za rezanje krafni) malo namažite nekom masnoćom da kasnije lakše ispadne (ja sam zaboravila he, he) i položite ga na ravni tanjur. Smokve isjeckajte na sitne komadiće. Nisam gulila koru jer mi ne smeta, ali ih prethodno dobro operite. Gorgonzolu vilicom usitnite u kremu pa joj dodajte mascarpone da se sve dobro poveže. U kalup složité smjesu od sira, red sjeckanih smokava, pa opet sir i po vrhu smokve. Nakapajte sa malo meda i balzamičnog octa, te pospite timijanom. Ostavite u hladnjaku barem pola sata prije konzumacije. Mazivo je na nekom dobrom kruhu i uz čašu pjenušca ili vina, odličan je obrok.

SLATKA SMOKVINA TORTICA

SASTOJCI:

(Za kalup 10 cm)

2 velike ili 4 manje smokve

Par kapi limunovog soka

Žlica ruma

KREMA:

125 g mascarpone sira

2 žumanjka

2 žlice šećera

Vanilin šećer ili par kapi vanilinog ekstrakta

PRHKO TIJESTO:

(Za tri tortice)

150 grama brašna (pola meko pola oštro)

100 grama maslaca

50 grama šećera

1 Žumanjak

Pola žlice vrhnja

Prstohvat soli

PRIPREMA:

Zamijestite prhko tijesto od navedenih sastojaka, prvo maslac hladni utrljajte u brašno pa onda dodajte ostale sastojke te zamijestite tijesto, omotajte prozirnom folijom i ostavite u hladnjaku pola sata. U međuvremenu nasjeckajte smokve, stavite ih kuhati sa malo limunovog soka i žlicom ruma. Kad omekšaju, nakon desetak minuta ih ostavite sa strane da se ohlade. U međuvremenu napravite krenu od mascarpone sira, šećera i jaja. Kremu također stavite hladiti. Tijesto razvaljajte (ja uvijek radim između dva lista folije prijanjajuće) te obložite kalup promjera 10 centimetara. Malo ga izbockajte vilicom i ispecite na 170. Ne treba dugo, desetak minuta, dok ne porumeni. Ohladite pa onda stavite sloj skuhanih smokava. Preko njih stavite kremu i ukrasite kriškom smokve. Ohladite sat vremena u hladnjaku. I javite mi je li vam draži slatki ili slani zalogaj!