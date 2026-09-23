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DALMATINSKO NEODRICANJE Ovaj carski desert osvaja sve više država, masovno se traži u Hrvatskoj

[RECEPT] U Beču ćete uz njega dobiti tradicionalni umak od šljiva, ali i pire od jabuke, ali danas je sve više dodataka poput umaka od marelice, slastičarske kreme…No, evo isprobanog recepta za njegovu pripremu
Mirela Meić final carski

Kaiserschmarrn ili prevedeno na hrvatski “Carski drobljenac” lagani je desert oko kojeg postoji nekoliko priča o mogućem nastanku. Najpoznatija je ona o tome kako je kuhar je pokušao napraviti  desert za caricu Elizabetu (Sisi), koja je pazila na liniju, ali se palačinka u tavi raspala. Sisi ju je odbila, a car Franjo Josip je rekao: “Dajte ovamo taj “šmarn” (nered)!

Druga priča kaže da je car tijekom lova svratio u seosku kuću u Alpama gdje mu je zbunjena seljanka nespretno usitnila palačinku, a car ju je oduševljeno prihvatio. Ima još nekih priča oko Kaiserschmarrna, ali jedno je gotovo sigurno: nastao je u 19. stoljeću i ime je dobio po austrougarskom caru Franju Josipu I. U Austriji ga poslužuju svugdje, u finim restoranima, ali postoje i ulični prodvači koji ga poslužuju “to go”. No, nevjerojatnu popularnost ima posljednjih godina i u zemljama okruženja. Totalni je hit u Sloveniji, Mađarskoj, ali i na sjeveru Hrvatske. U Beču ćete uz njega dobiti tradicionalni umak od šljiva, ali i pire od jabuke, ali danas je sve više dodataka poput umaka od marelice, slastičarske kreme…No, evo isprobanog recepta za njegovu pripremu.

SASTOJCI:

  • 250 g brašna
  • 250 ml mlijeka
  • 4 jaja
  • 40 g običnog šećera
  • Šećer u prahu (za posipanje)
  • 50 g maslaca plus komadić za prženje
  • 40 g grožđica
  • Žlica ruma
  • Prstohvat soli
  • Umak od šljiva, pire od jabuka

PRIPREMA:

Izmiješajte brašno, mlijeko, prstohvat soli i žumanjke u jednoj posudi. U drugoj napravite snijeg od bjelanjaka kojima ste dodali 40 g šećera. Sjedinite smjesu bjelanjaka sa smjesom brašna i jaja, lagano špatulom izmiješajte. Na štednjaku otopite maslac. Kad se otopljeni maslac malo  prohladi dodajte mu grožđice koje ste prethodno namočili u rumu. Ostavite tu smjesu sa strane. Na tavi zagrijte komadić maslaca pa ulijte smjesu od jaja i brašna da se peče, pazite da nije jaka vatra. Malo provjeravajte mekanom špatulom i kad se uhvati dno, polijte smjesu maslaca i grožđica po vrhu, a zatim nekom oštrijom špatulom podijelite smesu na četiri dijela (napravite križ). Prevrnite svaku četvrtinu te debele “palačinke” i nastavite pržiti. Ja dodam još mało maslaca, a  može se ubaciti među te komade i kristal šećera jer će to dodatno karamelizirati “šmarrn”. Kad se s obje strane sve zapeklo, špatulom u tavi kidajte komade i vrtite ih da se zapeku sa svih strana. Servirajte Kaiserschmarn kojeg ste posuli šećerom u prahu uz umak od šljive (može to biti i domaći đžem, ako nemate umak) ili uz pire od jabuke.

Carski drobljenac 1
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Ova količina smjese je dovoljna za dva Kaiserschmarrna, ako vam je tava promjera 20 cm.

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