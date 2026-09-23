DALMATINSKO NEODRICANJE Ovaj carski desert osvaja sve više država, masovno se traži u Hrvatskoj

Kaiserschmarrn ili prevedeno na hrvatski “Carski drobljenac” lagani je desert oko kojeg postoji nekoliko priča o mogućem nastanku. Najpoznatija je ona o tome kako je kuhar je pokušao napraviti desert za caricu Elizabetu (Sisi), koja je pazila na liniju, ali se palačinka u tavi raspala. Sisi ju je odbila, a car Franjo Josip je rekao: “Dajte ovamo taj “šmarn” (nered)!

Druga priča kaže da je car tijekom lova svratio u seosku kuću u Alpama gdje mu je zbunjena seljanka nespretno usitnila palačinku, a car ju je oduševljeno prihvatio. Ima još nekih priča oko Kaiserschmarrna, ali jedno je gotovo sigurno: nastao je u 19. stoljeću i ime je dobio po austrougarskom caru Franju Josipu I. U Austriji ga poslužuju svugdje, u finim restoranima, ali postoje i ulični prodvači koji ga poslužuju “to go”. No, nevjerojatnu popularnost ima posljednjih godina i u zemljama okruženja. Totalni je hit u Sloveniji, Mađarskoj, ali i na sjeveru Hrvatske. U Beču ćete uz njega dobiti tradicionalni umak od šljiva, ali i pire od jabuke, ali danas je sve više dodataka poput umaka od marelice, slastičarske kreme…No, evo isprobanog recepta za njegovu pripremu.

SASTOJCI:

250 g brašna

250 ml mlijeka

4 jaja

40 g običnog šećera

Šećer u prahu (za posipanje)

50 g maslaca plus komadić za prženje

40 g grožđica

Žlica ruma

Prstohvat soli

Umak od šljiva, pire od jabuka

PRIPREMA:

Izmiješajte brašno, mlijeko, prstohvat soli i žumanjke u jednoj posudi. U drugoj napravite snijeg od bjelanjaka kojima ste dodali 40 g šećera. Sjedinite smjesu bjelanjaka sa smjesom brašna i jaja, lagano špatulom izmiješajte. Na štednjaku otopite maslac. Kad se otopljeni maslac malo prohladi dodajte mu grožđice koje ste prethodno namočili u rumu. Ostavite tu smjesu sa strane. Na tavi zagrijte komadić maslaca pa ulijte smjesu od jaja i brašna da se peče, pazite da nije jaka vatra. Malo provjeravajte mekanom špatulom i kad se uhvati dno, polijte smjesu maslaca i grožđica po vrhu, a zatim nekom oštrijom špatulom podijelite smesu na četiri dijela (napravite križ). Prevrnite svaku četvrtinu te debele “palačinke” i nastavite pržiti. Ja dodam još mało maslaca, a može se ubaciti među te komade i kristal šećera jer će to dodatno karamelizirati “šmarrn”. Kad se s obje strane sve zapeklo, špatulom u tavi kidajte komade i vrtite ih da se zapeku sa svih strana. Servirajte Kaiserschmarn kojeg ste posuli šećerom u prahu uz umak od šljive (može to biti i domaći đžem, ako nemate umak) ili uz pire od jabuke.

Ova količina smjese je dovoljna za dva Kaiserschmarrna, ako vam je tava promjera 20 cm.