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DALMATINSKO NEODRICANJE Nevidljiva torta od jabuka je nešto što morate kušati, priprema je vrlo jednostavna

[RCEPET] Sam recept je doživio razne varijante, a ova koju vam danas nudim drugačija jer umjesto limuna koji se tradicionalno dobro slaže s jabukama, koristila sam naranču
Mirela Meić final copy

Gâteau invisible aux pommes” je francuski naziv, a “Invisible apple cake” engleski prijevod torte ili kolača koji je nastao 2008. u Francuskoj. Kažu da su ga smislile francuske gastro blogerice, a  društvene mreže su ga dodatno popularizirale. Riječ o prilično jednostavnom kolaču čiji glavni dio čine jabuke narezane na najtanje moguće ploške. Kako su jabuke tanko narezane čini se kao da se ”izgube” i stope s minimalnom količinom tekućeg tijesta pa je zato i nastao naziv INVISIBLE. U prijevodu - nevidljiv.

Za pripremu nije potrebno puno vremena, najviše ga treba za rezanje jabuka. Društvene mreže su napravile i neke varijante pa ćete istu stvar moći pripremiti ko pitu (tart) ili tortu, ovisno u kojoj je formi pečete. Pored toga, i sam je recept doživio razne varijante, a ova koju vam danas nudim drugačija jer umjesto limuna koji se tradicionalno dobro slaže s jabukama, koristila sam naranču. Ljubi jabuku iznenađujuće dobro! Probajte!

SASTOJCI:

  • 5 srednje velikih jabuka po vašem izboru (ja sam koristila granny smith i pink lady)
  • 1 naranča, sok i korica
  • 2 jaja
  • 70 g šećera
  • 30 g maslaca
  • 120 g mlijeka
  • 75 g glatkog brašna
  • 1 žličica praha od vanilije ili ekstrakta
  • 1 žličica cimeta
  • Malo ribanog muškatnog oraščića
  • 2 žlice marmelade od marelica

PRIPREMA:

Ogulite jabuke, te ih narežite uz pomoć ribeža (tzv. Mandolina) na najtanje ploškice. Pospite ih ribanom koricom i zalijte sokom naranče. Neka malo odstoje, taman dok pripremite tijesto. U drugoj posudi istucite cijela jaja sa šećerom, dodajte otopljeni maslac, vaniliju, oraščić i cimet, dodajte mlijeko, te na kraju brašno. Zamutite pjenjačom da dobijete glatko, tekuće tijesto. Sada sjedinite tijesto s jabukama i pripremite duguljasti kalup. Mislim, ja sam koristila duguljasti kalup, a vi možete okrugli,  četvrtasti ili onaj za tartove. Po vašoj želji.

Obložite kalup masnim papirom da ga kasnije lakše izvadite, ulijte smjesu u kalup i pecite 45 min na 180 C. Ja sam pola vremena pekla na vrući zrak, a kasnije sam malo smanjila na gornju i donju rešetku. Kad ga izvadite, neka se hladi barem dva sata. One dvije žlice marelice služe kako biste dodatno začinili kolač, takozvanom aprikotizacijom. Zagrijte marmeladu s dvije žlice vode i onda kistom namažite cijeli kolač. Ja sam ovaj iz duguljastog kalupa preokrenula naopako i ima mi baš lijepi izgled. Vi napravite po vašem guštu.

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