DALMATINSKO NEODRICANJE Nema jednostavnijeg i jeftinijeg recepta za kolač od limuna, samo je jedna stvar bitna

Dragi moji čitatelji, temperature su nam tolike da vjerojatno malo kome pada napamet stajati uz pećnicu, osim ako baš ne morate. Doduše, ljeto je i normalno je da je vruće. U mojoj obitelji ljeti imamo puno razloga za slavlja pa ja neovisno o temperaturama palim pećnicu gotovo svakodnevno, No, vama danas donosim jedan sasvim jednostavan recept za čiju vam pripremu ne treba više od 15 minuta. I još malo dok se sve ispeče. Nadam se da imate načina nekako dobaviti jedan neprskani limun, a sve ostale namirnice sigurno uvijek imate u kući. Zapravo, osim što je jednostavan ovo je i vrlo jeftini recept.

SASTOJCI:

1 veći neprskani limun

3 jaja

150 g šećera

2 vanillin šećera (20 g)

60 ml ulja

50 ml mlijeka

250 g glatkog brašna

10 g praška za pecivo

prstohvat soli

Sok i ribana korica od pola limuna

50 g šećera u prahu

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PRIPREMA:

Kuhajte limun u vodi nakon što proključa, pet minuta. Ohladite ga pa ga cijelog, s korom narežite na manje komade. U posudi s limunom dodajte tri jaja, šećer, vanilin šećer, ulje, mlijeko i prstohvat soli. Štapnim mikserom napravite od tih sastojaka glatku smjesu. Dodajte joj brašno s praškom za pecivo. Izmiješajte dobro da se sve sjedini. Pećnicu zagrijte na 160 C, a smjesu ulijte u duguljasti kalup kojeg ste obložili papirom za pečenje.

Po sredini smjese napravite vrškom žlice udubinu i stavite u zagrijanu pećnicu. Pecite sat vremena. Kad se malo ohladi, pospite ribanom koricom limuna i prelijte smjesom limuna i šećera u prahu. Poslužiti možete uz sorbeto ili obični sladoled od limuna. Ili vanilije. Ili neki drugi koji volite.