DALMATINSKO NEODRICANJE "Mirisala je cijela kuća": Najobičniji kiflići s marmeladom raj su za nepce

Amuse-bouche, carpaccio, confit, sous-vide i drugi izrazi moderne gastronomije nikad me nisu previše impresionirali. Logično, ja sam amaterka koja je zaljubljena u teće i lonce i makar volim svakog dana naučiti nešto novo, priznajem da ponekad uživam u starim, običnim receptima. Imam neke svoje bilježnice i fascikle u kojima je puno rukom napisanih recepata koje smo nekad s veseljem razmjenjivali. Sačuvati to blago, s vremenom mi se čini sve važnijim zadatkom jer mi se okusi materinih torti i kolača, koje mi je pravila za rođendane, u usporedbi s današnjim modernim, čine mnogo ljepšima. Ili samo starim.

Nedavno sam probala kolače iz jedne čuvene slastičarnice iz susjedne zemlje i iako je izgled tog kolača u obliku manga bio fascinantan, okus me nije ni malo dojmio. Istog popodneva sam izvadila staru bilježnicu i pronašla recept za najobičnije kifliće s marmeladom. Mirisala je cijela kuća te večeri, a recept za najmekše kifliće možda i imate. Ja ga ipak, prepisujem samo za vas. Iz moje teke.

SASTOJCI:

500 g glatkog brašna

250 ml mlijeka (toplog)

14 g suhog kvasca ili jedna kocka svježeg

50 g šećera

Pola žličice soli

100 ml ulja

1 jaje

PUNJENJE:

Marmelada, čokolada…

PREMAZ

Žumanjak plus dvije žlce mlijeka

Šećer u prahu

PRIPREMA:

U posudu za miješanje ulijte toplo mlijeko, dodajte suhi kvasac, šećer, ulje i jaje. Prosijte brašno u koje stavite sol i umiješajte prvo polovicu brašna pa onda ostatak. Ukoliko koristite svježi kvasac, samo ga razmrvite u mlijeko i promiješajte da se otopi. Zatim dodajte ostale sastojke. Prvu polovicu brašna ručno zamijesim, a kad dodam ostalo, koristim mikser s nastavcima za tijesto. Samo malo provrtite, namastite lagano posudu u kojem će tijesto odmarati, te ga pokrijte prozirnom foljom, krpom i stavite negdje na toplo da se diže. Dignuto tijesto je fantastično, ne lijepi se i dovoljno je samo mrvicu pobrašniti površinu na kojoj čete razvaljati kifliće.

Valjkom oblikujte krug pa rezačem dijelite prvo na četiri dijela, a kasnije svaku četvrtinu još na pola. Nakon toga svaki dio podijelite još jednom i dobit ćete 16 trokuta. Na svaki stavite žličicu marmelade, može i čokoladni namaz, štogod volite pa zarolajte u kifliće. Ostavite na toplom da se dižu još pola sata. Premažite razmućenim žumanjkom u kojeg ste dodali dvije žlice mlijeka, te pecite na 180 C dok ne porumene. Nekih dvadesetak minuta. Kad se ohlade, pospite šećerom u prahu.