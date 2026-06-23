DALMATINSKO NEODRICANJE Jednostavna i super ukusna tjestenina, potrebna su samo tri sastojka: Fettuccine Alfredo

Postoje neke turističke destinacije koje valja obići nekoliko puta. Jednostavno ne možete sve vidjeti u jednom putovanju. Rim je jedan od takvih gradova u koje se rado vraćam, a kako je ovo kolumna o hrani, zaustavit ću se baš na tome. Postoji nekoliko poznatih jela od tjestenine koje su prema legendi povezane s “vječnim gradom”. To su svima poznate: Pasta Carbonara, Cacio e Pepe i Amatriciana. Njih možete naručiti doslovno na svakom “kantunu” u Rimu. No, ima jedna koja je meni posebno draga, a najjednostavnija je za pripremu i premda je izvorno rimska, čini mi se da je nekako zapostavljena. Za nju su vam potrebna samo tri sastojka i danas vam donosim recept za Fettuccine Alfredo.

Uvodno i malo povijesti. Jelo je nastalo sasvim slučajno 1914. godine kada je Alfredo Di Lelio, tadašnji glavni kuhar restorana Piazza Rosa svojoj supruzi Ines koja je nakon poroda bila iscrpljena i slabog apetita, napravio jednostavnu tjesteninu s maslacem i parmezanom. Amerikanci su ovaj recept modificirali, dodavali piletinu, češnjak i vrhnje pa danas možete svugdje na svjetu dobiti Fettucine Alfredo koje nemaju veze s originalnim receptom. A original je dakako, uvijek najbolji!

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SASTOJCI:

250 g tjestenine Fettuccini (moje na slici su Fettuccine Ricce)

150 g ribanog Parmigiano Reggiano (amo nemate, izribajte Grana Padano)

80 g maslaca

3-4 žlice vode u kojoj se kuhala tjestenina

sol

PRIPREMA:

Skuhajte tjestenine u loncu s puno vode i soli. Ja ih obično dovršim u nekoj dubljoj posudi u koju stavim maslac, ubacim skuhanu tjesteninu koju vadim grabilcom, miješam tjesteninu s maslacem i dodajem polako vodu u kojoj se kuhala. Neprestano miješam. Sve dok se fettuccine ne sjedine s maslacom i tekućinom. Na kraju dodam ribani parmezan i nastavim miješati sve dok se ne dobije svilenkasti umak. Serviram i po želji dodam još malo ribanog parmezana. Njega nikad nije previše.