DALMATINSKO NEODRICANJE Brze knedle bez krumpira? Da, i svi će lizati prste kada ih kušaju, evo u čemu je "trik"

Kad se na tržnicama pojave prve šljive, vrijeme u Dalmaciji još je uglavnom vrlo vruće i sparno. Kuhanje krumpira, parenje i gnječenje uz pomoć “šturke patate” ili gnječilice za pire zbog takvih vrućina nije nimalo poželjna aktivnost, ali meni su knedle toliko omiljene da bi se ja još nekako i pretrpila. Ali, ljudi oko mene to baš i ne vole. Zato je ovaj recept dobrodošao. Čitala sam kako se mogu napraviti knedle bez krumpira, ali nisam do sada pokušavala. Oni koji ovu kolumnu čitaju, vjerojatno su primijetili kako ja rado korsitim ricotta sir. Već sam pisala i kako ona nastaje. Kad se od mlijeka napravi sir, tekućina koja preostane je sirutka. Sirutka je nusproizvod, zdrav je i lagan napitak, dobar za jetru i crijeva, ali su je domišljati Talijani iskoristili za još nešto.

Dakle, u sirutku koja ostane nakon sirenja, ubaci se nekoliko kapi limuna i nastane ricotta. E, ta ricotta meni je u ovom receptu zamjena za krumpir. Sve se napravi brzo, a tijesto je fantastično i mekano kad se skuha. Probajte i sami.

SASTOJCI:

250 g ricotte

180 g oštrog brašna

20 g griza

1 jaje

50 g omekšalog maslaca

Prstohvat soli

Šljive (osam komada, ja sam koristila polovice)

POSIP:

Maslac 70 g

Krušne mrvice 50 g

Šećer po želji

PRIPREMA:

Izmiješajte u posudi ricottu, jaje, prstohvat soli i omekšali maslac. Možete ga samo i otopiti iako na ovim vrućinama možda ni ne trebate štednjak, he, he. Dodajte oštro brašno i griz pa dobro izmiješajte. Prebacite na radnu površinu i pospite po njoj još malo oštrog brašna. Meni je od ove količine izašlo osam većih knedli. Tijesto napravim u kobasicu pa podijelim na 8 komada.

Raširim svaki komad u kvadrat, može samo rukama i u sredinu stavim šljivu sa malo šećera. Kako su mi šljive bile velike, koristila sam polovice. Rukama slijepite tijesto oko šljive i napravite kugle tj. knedle. Kuhajte ih u slanoj vodi, ja ostavim kad isplivaju još koji minut da budem sigurna da su skuhane. Posipati ih možete čime volite, ali meni je najdraži ovaj klasični kad se otopi maslac i poprže krušne mrvice. Možete u posip dodati i šećera po želji, a mnogi u koje ja ne spadam, vole i cimet. Sve po vašim željama.