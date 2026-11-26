Panettone je talijanski slatki kruh sa voćem koji je nastao u Milanu i najčešće se njegova konzumacija povezuje s Božićem iako ga u Milanskim slastičarnicama možete jesti cijele godine. Pandoro je uglavnom istog sastava, ali bez suhog kandiranog voća. Kako sam cijelog života osim na domaću, naslonjena na neki način na talijansku kuhinju, logično je da sam i panettone i pandoro dovlačila iz Italije još davnih dana, kad ih kod nas nije bilo kupiti. Prije dosta godina naletjela sam na recept za kolač koji je slavni Jamie Oliver pripremio od pandora i od tada to radim u raznim verzijama.

U TV emisiji “Gušti iz teće” sam pokazala kako se priprema i vjerujem da sam pridonijela masovnijoj kupnji tog slatkog talijanskog kruha. Pogotovo kad nakon blagdana ostanu neprodani, a češće se to dogodi baš sa pandorom. Tada napravim zalihu jer oni obično traju barem šest mjeseci što znači da možete pola godine pripremati ovaj prilično jednostavan, a vrlo efektan kolač. Evo recepta:

SASTOJCI:

Pandoro - 750 grama

5 jaja

3 dl mlijeka

3 dl slatkog vrhnja

125 g maslaca

5 žlica šećera

Pasta ili prah od vanilije (može i vanilin šećer)

60 g tone čokolade

60 g marmelade od naranče (ili marelice)

Malo maslaca za podmazivanje kalupa

PRIPREMA:

Namastite kalup za tortu maslacem. Osim takvog okruglog možete koristiti i bilo koji drugi kalup, može i duguljasti. Ovaj moj na slici je maleni, promjera 12 cm, dosta visoki i baš mi je super ova forma za poklanjanje prijateljima. Pandoru izrežite dno, da je debelo otprilike tri centimetra. To stavljate na dno vašeg kalupa. Ako je duguljasti, izrežite ga na pravokutnik i prilagodite dnu kalupa. U posudu na štednjaku stavite grijati mlijeko i slatko vrhnje, te dodajte maslac. U drugoj posudi istucite cijela jaja sa šećerom i vanilijom. Kad se u mljeku I vrhnju otopi maslac uzmite “kacijolom” (kutlačom) malo te smjese i polako dodajte u smjesu s jajima. To ponovite 2-3 puta jer je važno da se jaja naviknu na vrućinu, a da se ne skuhaju. Nakon što ste dva do tri puta dodali smjesu s mlijekom u jaja, izlijte sve. Istom onom “kacijolom" možete grabiti tako pripremljenu kremu i s njom prvo natopite dobro dno na kojem je utisnut dio pandora. Nakon toga natrgajte pandoro u tu kremu i polako miješajte dok se pandoro potpuno ne sjedini s kremom.

Polovinu tako dobijenog “tijesta” stavite na ono vaše natopljeno dno i poravnajte. Sada žličicom na otprilike pet šest mjesta stavite marmeladu i jednako tako hrpice čokolade koju ste ili nasjeckali nožem ili nagratali. Meni je bolja nasjeckana. Nakon toga izlijte ostatak onog tijesta i ponovite postupak sa marmeladom i čokoladom. Stavite tako pripremljeni kolač u pećnicu na 180 C 30-35 minuta. Nisam još nikome ponudila ovo, a da je rekao da mu se ne sviđa. Probajte I vi!