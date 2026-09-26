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Dalmatinski vatrogasci objavili prizor koji ih je razbjesnio: "Jednog dana naš će biser postati pepeo"

"Naša svakodnevica"
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Makarski vatrogasci ponovno su upozorili na problem nepropisnog parkiranja i blokiranja protupožarnih pristupnih putova, posebno na području Svetog Petra i Osejave. Ovoga puta nisu skrivali nezadovoljstvo ponašanjem pojedinaca koji, kako navode, ne poštuju prometne znakove niti važnost osiguravanja prolaza interventnim službama. Iz Vatrogasaca Makarska poručili su kako je riječ o problemu na koji upozoravaju već duže vrijeme, ali se prizori blokiranih pristupnih putova i dalje ponavljaju.

"Ovakva neodgovornost je prestrašna"

"Ovakva neodgovornost i nepoštivanje znakova, nepoštivanje samih domaćina je prestrašna", poručili su makarski vatrogasci. Posebno su naglasili koliko je važno da protupožarni putovi u svakom trenutku ostanu prohodni. "Više puta smo ukazivali na važnost prohodnosti protupožarnih putova, a kada se radi o pristupnim putovima u Sveti Petar i Osejavu, posebno smo osjetljivi", naveli su.

Upozorenje: "Naš biser će postati pepeo"

Vatrogasci upozoravaju da blokirani pristupni putovi u slučaju požara mogu značajno otežati njihov dolazak na teren i pravodobnu intervenciju. "Zbog ovakve neodgovornosti će jednog dana naš biser postati pepeo, a mi prozvani zbog prespore reakcije", upozorili su.

Na kraju su kratko zaključili kako ovakve situacije, nažalost, više nisu iznimka. "Nažalost, naša svakodnevica", poručili su Vatrogasci Makarska.

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