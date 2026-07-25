Dalmatinski ugostitelj uhićen nakon zatvaranja kafića: Sumnja se da je prijetio poreznim inspektorima

Šibenski ugostitelj Davor Peković uhićen je zbog sumnje da je prijetio službenicima Poreznog inspektorata. Njegov je kafić, podsjećamo, nedavno zatvoren odlukom Državnog inspektorata zbog poreznih nepravilnosti, točnije zbog neizdavanja računa poreznim inspektorima kada su u civilu posjetili njegov kafić i naručili piće. Šibenska policija potvrdila je da je u tijeku kriminalističko istraživanje, ali nije otkrila identitet uhićene osobe, piše 24sata.

Policija potvrdila istragu

Iz Policijske uprave šibensko-kninske službeno su odgovorili da su tijekom posljednja 24 sata na području Šibenika zaprimili jednu kaznenu prijavu za kazneno djelo prijetnje i proveli kriminalističko istraživanje. Njegova majka, koja ga ujedno i pravno zastupa, kratko je za 24sata komentirala situaciju. "Ne mogu vam puno govoriti. On će biti saslušan za sat vremena i vjerujemo da će sve biti u redu", rekla je.

Verzija događaja uoči zatvaranja

Peković je neposredno prije uhićenja ispričao svoju stranu priče o inspekcijskom nadzoru. Rekao je da je njegov kafić 3. srpnja, tijekom utakmice hrvatske reprezentacije, radio do ponoći. On je otišao 15 minuta ranije i rekao konobarima da zatvore, no u 1:22 primio je poziv da je u kafić stigla inspekcija. "Konobari su krenuli spremati, a na kraju su ostali ispred kafića i pili piće. Inspektorima koji su došli i tražili pivo konobar je donio piće. Njih dvojica su popili dva piva, a račun im nije ispisan jer radimo do ponoći. Plan je bio da se račun zapiše i ispiše ujutro, ali onda su oni izvadili značku i to je bio kraj", ispričao je Peković. Dodao je da je tri tjedna čekao odluku i pokušao dogovoriti odgodu zatvaranja za studeni, ali da inspektori nisu pristali.

Priznanje prekršaja i kritika sustava

Peković je priznao da su postojali prekršaji poput manjka, viška i neizdavanja računa, ali smatra da je to u gužvi sa 180 sjedećih mjesta teško izbjeći. "Ne poričem prekršaj, on se dogodio i odgovorna osoba sam ja, ali tužno je da za svaku situaciju koja se dogodi u kafiću, na koju mi kao vlasnici ne možemo utjecati, mi ispaštamo", izjavio je. Smatra da bi i radnici trebali snositi dio odgovornosti. "Da u ugovore možemo staviti i da su radnici odgovorni za to, onda bi više pazili. Ne mogu ja tu biti cijeli dan", dodao je.

Porezna uprava: Radi se o recidivistu

Iz Porezne uprave su poručili da lokal nije zatvoren zbog jednog prekršaja, već zato što je Peković recidivist, kao što je, tvrde, slučaj i s drugim šibenskim kafićem koji je zatvoren zbog viška od 4 eura u blagajni. Zamjenica ravnatelja Porezne uprave Mila Vukoja objasnila je pristup inspekcije. "Nikoga ne bismo zatvorili za višak od 4 eura, već isključivo recidiviste koji to ponavljaju. To su oni koji imaju model ponašanja u kojem naprave prekršaj i plate kaznu. Prema našoj analizi, oni su to ukalkulirali u svoj model poslovanja. Zato smo ove godine promijenili porezni propis koji je to dopuštao", rekla je Vukoja.