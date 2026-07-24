Dalmatinski ugostitelj opisao kako su mu inspektori zatvorili kafić: "Popili su dva piva pa izvadili značke"

Na šibenskom području posljednjih se dana provode nadzori Porezne uprave. Usred turističke sezone privremeno su zatvorena dva ugostiteljska objekta u središtu Šibenika. Da to nije iznimka, nego dio pojačanih nadzora na Jadranu, u Novom danu u četvrtak rekao je i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika, istaknuvši da je pojačan pritisak inspekcija na jadranske ugostitelje.

Podsjetimo, jedan je lokal zatvoren zbog viška od 4,30 eura u blagajni, dok je drugi kažnjen zbog posluživanja pića izvan radnog vremena bez izdavanja računa, i to tijekom održavanja Svjetskog prvenstva u nogometu.

Davor Perković, šibenski ugostitelj i vlasnik zatvorenog kafića Moby Dick, objasnio je što se dogodilo i zašto je objekt zatvoren:

"Kada je bila zadnja utakmica Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, 3. srpnja, moj kafić je radio do ponoći. 15 minuta ranije sam otišao iz kafića i rekao konobarima da zatvore, bila su dva stola, a u 1:22 me zovu iz kafića da je došla Porezna. Nisam ni znao da mi uopće radimo, oni su krenuli spremati, a na kraju su konobari i oni ostali ispred kafića, pili su piće, inspektori su došli i tražili su pivo, moj konobar im je donio i stol ispred televizora. Njih dvojica su popili dva piva, nisu im ispisali račun jer radimo do ponoći, zapisali su sa strane da ujutro ispišu, a onda su oni izvadili značku i to je bio kraj."

Vlasnik ističe da je tri tjedna čekao što će se nakon toga dogoditi:

"Pokušao sam razgovarati, tražio odgodu za studeni kada slabije radimo, ali bili su neumoljivi i sada smo zatvoreni."

Objekt je prvo zatvoren na osam dana, a u obrazloženju se navodi da su postojali prekršaji unutar tri godine te da će, ako se prekršaji ponove, biti zatvoren na 15 dana.

"To su bili prekršaji kao što su manjak, višak, neizdavanje računa. U ovoj gužvi, gdje mi imamo 180 sjedećih mjesta, kada krene veliki posao, to je nemoguće održati da bude sve točno i ljudi koji se bave ugostiteljstvom to znaju", govori vlasnik za N1.

"Ja ne poričem prekršaj, on se dogodio i odgovorna osoba sam ja, ali tužno je da svaka situacija koja se dogodi u kafiću, na koju mi kao vlasnici ne možemo utjecati, mi ispaštamo. To je stavka na kojoj bi trebali poraditi i da mi u ugovore možemo staviti i da su radnici odgovorni za to, onda bi više pazili. Ne mogu ja tu biti cijeli dan", dodao je.

"Prošle godine nam je bilo sedam, osam inspekcija"

Perković navodi da ne radi samo sezonski, nego cijelu godinu:

"To što odradimo u sezoni, zimi se kripamo jer moramo držati sedam, osam ljudi na plaći da bi netko radio iduću godinu. Prošle godine nam je bilo sedam, osam inspekcija. Ove godine ovo je prvi put, ali imamo saznanja da su bili tu i nadgledali, neka rade svoj posao, ali neka puste nas da radimo svoj. Izdržat ću, nije nas ubila ni korona pa neće ni ovo, gradim to 14 godina i neće mi to srušiti u osam dana, ali taj način demotivira. Radim, zaradim i ulažem u posao, plaćam uredno sva davanja, a oni te kazne, radiš legalan posao, a stalno si u strahu da će doći i zatvoriti te."

O pojačanom radu inspekcija govorio je u Novom danu kod Nine Kljenak Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika:

"Došlo je do zatvaranja i pečaćenja ugostiteljskih objekata od strane porezne inspekcije zbog prekršaja od, recimo, neizdavanja računa od osam eura do četiri eura viška u blagajni. Nekoliko lokala u Šibeniku je zatvoreno, zapečaćena je legendarna slastičarnica Hajduk u Splitu i još mnogi drugi objekti. Od lipnja dobivamo reakcije da je pritisak inspekcija cijelu godinu strašan, ima inspekcija tri puta više nego ikada, traže dlaku u jajetu i kao da žele onemogućiti ljudima da rade. Ugostiteljski sektor na cijelom Jadranu užasno je revoltiran zbog toga."

Perković je komentirao i cijene u turističkoj sezoni:

"Ne dižemo cijene jer se nama prohtije, nego nam dobavljači dižu cijene, a moramo ih korigirati da bi imali isplativost poslovanja."

"Veću štetu su napravili državi nego meni"

Odgovorio je i na pitanje koliku će mu štetu nanijeti to što mu je kafić zatvoren u srcu sezone:

"Veću štetu su napravili državi nego što su napravili meni, ja sam otišao na prisilni godišnji, ljude nisam poslao na burzu rada, otišli su na godišnji, odmorit ćemo se. Oni će imati veći gubitak nego što je napisana kazna, a mi ćemo iskorisitit pravna sredstva. Zatvaranje je suludo, kaznite nas, ali pustite nas da radimo. Zatvorit će 10 objekata i imat će 10 tisuća eura PDV-a manje plaćeno."