DALMATINSKI POLJOPRIVREDNICI U OČAJU ZBOG ISUŠIVANJA AKUMULACIJSKOG JEZERA Hoće li propasti cijela sezona? "Za poljoprivrednike nema rješenja nema, za šarane ima"

Još jučer je trebalo početi ispuštanje vode iz akumulacijskog jezera Vlačine na području Benkovaca kako bi počeli radovi na rekonstrukciji brane čija su oštećenja primijećena daleke 2014. godine te je gotovo 900.000 metara kubičnih vode prijetilo autocesti i životima okolnog stanovništva.

Prema najnovijim informacijama, ispuštanje je nanovo zakazano za danas, ali ni to još nije sigurno. Navodno bi moglo početi sutra ili za dan dva. Kako je to jezero jedini izvor natapanja za najmanje dvadesetak velikih poljoprivrednih igrača s nasadima jabuka zatražili su od Hrvatskih voda i Zadarske županije da im osigura alternativni dotok vode. Sastanak je održan prije nekih desetak dana, no konkretnih poteza nema. Ni danas, devet godina od ideje pokretanja projekta rekonstrukcije Vlačine.

Akumulacijski detalji

Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić, i sam uspješni poljoprivrednik, nije upoznat "s tim detaljima".

- Naši poljoprivrednici moraju biti strpljivi. Projekt radi Županija i oni su u komunikaciji s Hrvatskim vodama. Nekakvo alternativno rješenje ćemo im predložiti da prebrode tih mjesec dva dana - kazao nam je Bulić.

Postoji li kakva alternativa, način na koji bi poljoprivrednici za vrijeme rekonstrukcije brane i bitno manjim količinama vode u akumulacijskom jezeru Vlačine ipak nekako uspijevali, navodnjavati posađene kulture, odgovora na pitanje nismo dobili. Sve što je rečeno od nadležnog Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana Hrvatskih voda svelo se na neodgodivost radova iz sigurnosnih razloga ali i značajnog povećanja kapaciteta akumulacijskog jezera. Odgovor Hrvatskih voda prenosimo u cijelosti:

"Akumulacijsko jezero Vlačine ima dvojaku funkciju koja se sastoji od osiguranja vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina meliorcijskog sustava Gornja Bašćica te smanjenja vodnog vala u svrhu obrane od poplava nizvodnog područja. U poplavnom događaju u srpnju 2014. godine došlo je do oštećenja krune brane nakon čega je napravljena privremena sanacija koja je osigurala branu od daljnjih oštećenja, ali je zbog sigurnosti onemogućeno korištenje punog kapaciteta akumulacije.

Povećan opseg rekonstrukcije

Kako bi se postigla potpuna funkcionalnost brane, odnosno puni kapacitet akumulacije za navodnjavanje te obranu od poplave, bilo je potrebno pokrenuti projekt rekonstrukcije. Ispitivanjima izvršenim za potrebe projekta utvrđeno je da je osim sanacije zaobalnog pokosa potrebno rekonstruirati postojeće drenove te temeljni ispust brane što je značajno povećalo opseg rekonstrukcije. Projektna dokumentacija je izrađena u cijelosti te je 2020. godine ishođena građevinska dozvola. Nakon provedenog javnog natječaja radovi na projektu rekonstrukcije dodijeljeni su tvrtki Jet Set d.o.o., a vrijednost ugovorenih radova iznosi 8.337.500,00 kn s PDV-om. Nadzor nad građenjem putem javnog natječaja dodijeljen je tvrtki Geokon-Zagreb d.d. Pripremni radovi su započeli u rujnu 2022. godine.

Na radom sastanku održanom sa Zadarskom županijom kao nositeljem navodnjavanja te poljoprivrednicima korisnicima sustava za navodnjavanje dogovorena je dinamika izvođenja radova vezanih za pražnjenje akumulacije koja bi krenula u rujnu 2023. godine. Planiranom dinamikom koja je dogovorena s izvođačem, dio radova koji bi omogućio punjenje manjeg dijela jezera trebao bi se izvesti do kraja veljače 2024. godine te bi se na taj način za sljedeću godinu osigurale količine za navodnjavanje kako bi se prebrodilo razdoblje za rekonstrukciju brane. U svrhu postizanja tog cilja bit će potrebno izvršiti dodatne radove koji se odnose na rekonstrukciju zahvata vode u akumulaciji kao i preusmjeravanje vode iz glavnog odvodnog kanala prema akumulaciji. S tim radovima će se započeti paralelno s radovima koji će se izvoditi na brani.

Projekt stabilnost brane

Također, s obzirom da će se jezero isprazniti, planirano je i čišćenje jezera od nanosa. Na sastanku održanom 25.08.2023. s predstavnicima Zadarske županije i poljoprivrednim proizvođačima, korisnici su još jednom upoznati s navedenim planovima te je dogovoren početak ispuštanja vode iz akumulacije u ponedjeljak, 04.09.2023. Ciljevi projekta su osigurati u budućnosti znatno veće količine vode za navodnjavanje te podići stupanj zaštite od štetnog djelovanja voda na višu razinu. Dugoročno, bez realizacije ovog projekta stabilnost brane bi bila potpuno ugrožena, što bi u konačnici imalo nesagledive posljedice ne samo zbog nefunkcionalnosti sustava za navodnjavanja već i zbog potencijalne prijetnje imovini, infrastrukturi, ali i ljudskim životima", kažu iz VGO za slivove južnog Jadrana Hrvatskih voda.

"Za nas poljoprivrednike rješenja nema. Za šarane ima."

-Znači samo ignoriraju. Dobro. Zadnja rupa na svirali. U jezeru ima i ribe i na nju polaže pravo udruga branitelja. Njima će se osigurati privremena akumulacija gdje će se ta riba pribacit. Za nas poljoprivrednike rješenja nema. Za šarane ima. Nismo dobili rješenje odakle ćemo dobivati vodu. Privremeno će u jezeru bit 100.000 kubika što je samo 25 posto naših potreba za narednu sezonu što nam je malo. Do početka studenog smo praktički bez vode, a nama treba minimalno 400.000 kubika za odradit jednu sezonu. Ništa nam na tom sastanku prije deset dana nisu posebni rekli. Mislili smo preko gradonačelnika Benkovca tražit neko rješenje, da se spojimo na neki vodovod ili nešto. Imamo jednu akumulaciju na brdu, 100 metara nadmorske visine od 2.000 kubika i prirodnim padom bi dalje za Smiljčice. Možda bi se to moglo punit iz vodovoda, al neće nitko ništa da poduzme da punimo tu akumulaciju iz koje bi sigurno imali vode. Županija je obećala da će po tom pitanju iskomunicirati s Gradom Benkovcem, ali nitko ništa. Gradonačelnik Bulić obećao je da će tražiti rješenje za vodu - sjede i čekaju poljoprivrednici da se stručnjaci lokalnih samouprava dosjete i realiziraju dotok vode šta život znači.

Daniel Segarić, dipl. ing., pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove Zadarske županije i nije posebno optimističan. Bolje rečeno, više se uzda u dobre vremenske, kišne prilike, ne bi li se tako doskočilo nedostatku vode za županijske poljoprivrednike. A na drugu stranu, smatra da se dio njih uputio u poslovni rizik sadeći ono što intenzivno treba natapati znajući da slijede radovi na akumulacijskom jezeru, ispuštanju vode.

"Sadnja povrća nepotreban rizik"

- O svemu su znali najmanje prije šest mjeseci i ponovljeno na sastanku prije 10 dana. Tražili su odgodu radova za još godinu dana, još jedan ciklus, zbog zasađenih kultura. Bit će ono što je davno zacrtano. Radovi će se nastaviti po planu i vode neće biti do negdje krajem četvrtog ili petog mjeseca. Zadržat će se nekih 100.000 kubika. I to je maksimalno što se u ovom trenutku može napraviti da biljke ne dožive neki značajniji šok.

Rekonstrukcijom brane će se povećati akumulacija za gotovo 50 posto. Ništa se ne radi iz hira. Altenative nema. Ono što se priča o bazenu iznad nasada koji bi se punio iz vodovoda o njemu bi se moglo pričati s gradonačelnikom Benkovca i Hrvatskim vodama ali on još nije u funkciji. Što se tiče nasada, stabala jabuka i slično, te drvenaste kulture su sada najmanje podložne potrebama vode. Nešto kiše je bilo i bit će nešto kiše i oni će se koliko toliko škapulat. Ima tu ljudi koji su sadili i povrće unatoč svemu i izložili se nepotrebnom trošku, riziku. Meni je žao ali nemoguće je sve zadovoljiti. Ovo je vrijeme kad se moraju izvesti radovi, glina za branu mora bit suha da bi brtvila. Izvođać će ući s maksimalnim brojem strojeva kako bi se to odradilo, ne može se očekivat da izvođač radi s glinom po kiši - pojasnio je Segarić.