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Dalmatinski otok se priprema za nevrijeme: Vatrogasci podignuti na najviši stupanj pripravnosti

Sve vatrogasne snage u punoj pripravnosti

Zbog najavljenog jakog juga i mogućih grmljavinskih nevremena, sve vatrogasne snage Vatrogasnog operativnog područja Brač stavljene su u najviši stupanj operativne pripravnosti. Upozorenje je objavila gradonačelnica Supetra Ivana Marković, koja je pozvala građane i goste otoka na dodatan oprez.

Povećana opasnost od nastanka požara

Iako se stanovnici nadaju da će najavljeno nevrijeme samo okrznuti otok, jako jugo i grmljavina mogli bi povećati opasnost od nastanka i širenja požara. "Sve vatrogasne snage VOP-a Brač nalaze se u najvišem stupnju operativne pripravnosti i spremne su za žurno djelovanje", poručila je Marković.

Svaku sumnju odmah prijaviti

Građanima i turistima upućen je apel da budu posebno oprezni te da svaku sumnju na izbijanje požara odmah dojave vatrogascima na broj 193. "Čuvajmo Brač", zaključila je gradonačelnica Supetra.

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