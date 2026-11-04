DALMATINSKI OTOK Muškarac prijetnjama pokušao iznuditi novac od 34-godišnjaka: Žrtva se bojala za vlastiti život

Na otoku Zlarinu u ponedjeljak, 2. studenoga, dogodio se incident zbog kojeg je policija provela kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim muškarcem. Sumnjiči ga se da je prijetnjama pokušao iznuditi novac od 34-godišnjaka, izazvavši kod njega strah za vlastiti život.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Postaje pomorske policije. Prema policijskim informacijama, osumnjičeni je od 34-godišnjaka zahtijevao novac uz prijetnje, a sve s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi. Ozbiljnost upućenih prijetnji bila je takva da je oštećeni muškarac strahovao za vlastitu sigurnost i život.

Osumnjičenik predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 35-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske. Protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude u pokušaju.