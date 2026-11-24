BMW Moto Klub Dalmacija ostvario je izvanredan rezultat u ovogodišnjem HMS Touring Kupu 2026., uvjerljivo osvojivši prvo mjesto u konkurenciji hrvatskih motociklističkih klubova, ali i prva tri mjesta u pojedinačnom poretku.

Iako klub okuplja više od 240 članova, u službenom natjecanju sudjelovala su samo 54 motociklista. Zajedno su prešli impresivnih 900.026 kilometara.

Prema službenom zapisniku Hrvatskog motociklističkog saveza, drugoplasirani BMW MK Zagreb s 46 prijavljenih članova ostvario je 438.276 kilometara, dok je trećeplasirani MK Bjelovar zabilježio 148.177 kilometara.

Dalmatinski motociklisti tako su ostvarili više nego dvostruko bolji rezultat od najbližeg konkurenta.

Zauzeli i cijelo pobjedničko postolje

Dominacija BMW Moto Kluba Dalmacija potvrđena je i u pojedinačnoj konkurenciji.

Prvo mjesto osvojio je Željan Rakela sa 136.049 prijeđenih kilometara, drugo Aljoša Špec sa 73.034 kilometra, a treće Ivo Petričević sa 65.736 kilometara.

Humanitarni projekt dao dodatni zamah klubu

Iza impresivnih rezultata krije se i posebna humanitarna priča – Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme, koji je pokrenuo predsjednik kluba Željan Rakela.

Svoju 50. godinu života Rakela je posvetio humanitarnom radu. Početni cilj bio je u 365 dana motociklom prijeći 120.000 kilometara i prikupiti 120.000 eura za Županijsku ligu protiv raka Split i potrebe KBC-a Split.

Projekt je u međuvremenu višestruko nadmašio financijski cilj. Rakela je na svojem motociklu BMW K 1600 B prešao više od 134.000 kilometara u sklopu projekta, dok je iznos prikupljenih donacija premašio 570.000 eura.

U humanitarnu priču uključili su se i brojni članovi kluba, a projekt je postao dodatna motivacija za zajedničke vožnje.

Procjenjuju da su prešli čak dva milijuna kilometara

Kada se službenom rezultatu pribroje kilometri ostalih članova koji nisu sudjelovali u natjecanju, u klubu procjenjuju da su tijekom godine mogli prijeći približno dva milijuna kilometara. Riječ je o procjeni, a ne službeno evidentiranom rezultatu.

BMW Moto Klub Dalmacija tako je zaključio iznimnu motociklističku godinu – titulom najboljeg kluba u Hrvatskoj u HMS Touring Kupu, prvim trima mjestima u pojedinačnoj konkurenciji i humanitarnim pothvatom kojim je prikupljeno više od pola milijuna eura.