Dalmatinski kradljivac: Krao parfeme dok je gurao dječja kolica, kozmetiku vrijednu gotovo 800 eura skrivao uz jednogodišnje dijete

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine kojeg sumnjiče da je iz drogerijske trgovine u Metkoviću ukrao parfeme i kozmetičke proizvode vrijedne gotovo 800 eura. Posebno zabrinjava činjenica da je osumnjičeni, prema rezultatima policijskog istraživanja, krađu počinio dok je u trgovini boravio s dvoje male djece, a ukradene proizvode skrivao je u vrećicu obješenu na dječja kolica.

Parfeme vadio iz kutija i stavljao u vrećicu na kolicima

Krađu je krajem lipnja Policijskoj postaji Metković prijavila voditeljica jednog od odjela drogerijske trgovine. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 33-godišnjak 30. lipnja, tijekom poslijepodnevnih sati, s polica parfumerije uzeo više različitih muških i ženskih parfema te druge kozmetičke proizvode.

Ukupna vrijednost ukradene robe iznosila je 798,75 eura. Osumnjičeni je, prolazeći više puta pokraj polica, proizvode vadio iz originalnih kartonskih pakiranja i stavljao ih u vrećicu obješenu na dječja kolica. U kolicima se u tom trenutku nalazilo dijete staro godinu dana. Nakon što je sakrio kozmetičke proizvode, muškarac je s kolicima došao do blagajne. Drugom djetetu, starom pet godina, koje je cijelo vrijeme bilo u njegovoj neposrednoj blizini, kupio je igračku i platio je gotovinom. Potom je, ne plativši prethodno uzete parfeme i kozmetičke proizvode, napustio trgovinu.

Nakon krađe napustio Hrvatsku

Policijski službenici ubrzo su identificirali osumnjičenog te utvrdili da je vozilom bosanskohercegovačkih registracijskih oznaka napustio Republiku Hrvatsku. Zbog toga je za njim raspisana potraga. Na temelju raspisane potrage, policijski službenici Postaje granične policije Metković uhitili su ga u večernjim satima u utorak. Nakon uhićenja doveden je u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje.

Po završetku istraživanja protiv 33-godišnjaka je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Metkoviću zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe.