Dalmatinski klub odbio igrati utakmicu na Sve svete: "Ovaj dan zaslužuje više poštovanja"

Nogometni klub Bibinje javno je izrazio nezadovoljstvo zbog odluke da se utakmica odigra na blagdan Svih svetih, 1. studenoga. Iz kluba su poručili kako smatraju neprimjerenim organiziranje sportskih natjecanja na dan koji mnogi građani provode u krugu obitelji, prisjećajući se svojih najmilijih.

U službenom priopćenju Uprava NK Bibinje istaknula je kako klub, iz poštovanja prema blagdanu, svojim članovima i vrijednostima koje zastupa, neće pristupiti odigravanju zakazane utakmice. "Blagdan Svih svetih dan je posebnog pijeteta, sjećanja i odavanja počasti našim najmilijima koji više nisu s nama. To je dan koji mnogi provode u krugu obitelji, u molitvi i posjetu posljednjim počivalištima svojih najmilijih, zbog čega smatramo neprimjerenim organiziranje sportskih natjecanja na ovaj značajan blagdan", poručili su iz kluba.

"Sport treba promicati zajedništvo i poštovanje"

U Bibinjama smatraju kako bi organizatori natjecanja prilikom određivanja termina utakmica trebali pokazati više razumijevanja za blagdane koji imaju posebno značenje u lokalnoj zajednici.

"Smatramo kako se prilikom određivanja termina sportskih natjecanja mora pokazati više razumijevanja i poštovanja prema blagdanima koji imaju posebno značenje u našoj zajednici. Sport promiče zajedništvo, poštovanje i odgovornost, a upravo su to vrijednosti koje ovakvim odlukama treba potvrđivati", navodi se u priopćenju.

Iz kluba pritom naglašavaju kako njihova odluka nije usmjerena protiv sporta niti sportskog natjecanja, već predstavlja izraz poštovanja prema blagdanu Svih svetih i njegovoj simbolici.