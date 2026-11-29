Dok hrvatski turizam bilježi sve veći broj putnika na kružnim putovanjima, jedan od najvećih dalmatinskih gradova priprema zanimljiv model kojim bi dio financijskog opterećenja povezanog s jednodnevnim turističkim posjetima preusmjerio na same posjetitelje. Grad Zadar u petak, 27. studenoga, otvorio je javno savjetovanje o prijedlogu odluke kojom bi se uveo turistički ekološki doprinos za putnike s kruzera. Predloženi iznos tijekom glavne turističke sezone iznosio bi sedam eura po putniku, dok bi se u ostatku godine plaćala tri eura. Ako prijedlog bude prihvaćen, novi način naplate počeo bi se primjenjivati 1. siječnja 2028. godine.

Ljeti sedam eura, ostatak godine tri

Ekološki doprinos plaćali bi putnici koji se s brodova za kružna putovanja iskrcavaju radi turističkog posjeta Zadru, a pritom ne koriste usluge smještaja na području grada. Viša tarifa od sedam eura primjenjivala bi se od 1. lipnja do 30. rujna, dok bi od početka listopada do kraja svibnja iznosila tri eura. Naplata bi se pojedinom putniku obavljala samo jednom dnevno, bez obzira na eventualni broj iskrcavanja s broda tijekom istoga dana. Takav model omogućio bi različito financijsko opterećenje posjetitelja ovisno o sezoni i intenzitetu turističkih aktivnosti.

Gradonačelnik Zadra Šime Erlić najavio je da će prije upućivanja odluke Gradskom vijeću biti prikupljena mišljenja građana, turističkog sektora, brodara i pomorskih agenata. Predloženi iznosi predstavljaju početni model koji bi se, ovisno o iskustvima nakon uvođenja, mogao naknadno mijenjati. Doprinos ne bi bio nova obveza za sve turiste koji posjećuju grad, nego bi se u ovom slučaju primjenjivao na definiranu kategoriju jednodnevnih posjetitelja. Takav pristup otvara pitanje može li lokalna zajednica ostvariti dodatne prihode za održavanje prostora koji koristi sve veći broj ljudi.

Gotovo milijun putnika na kruzerima u hrvatskim vodama

Najnoviji dostupni podaci Državnog zavoda za statistiku, objavljeni 5. studenoga, pokazuju snažan rast kruzerskog turizma tijekom 2026. godine. U prvih devet mjeseci u hrvatske morske luke uplovilo je 80 stranih brodova za kružna putovanja, koji su ostvarili ukupno 677 kružnih putovanja. Na tim brodovima evidentirano je 958.109 putnika, što predstavlja povećanje od 11,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Broj kružnih putovanja istodobno je porastao za 9,9 posto.

Najposjećenija hrvatska luka za strane brodove na kružnim putovanjima ostaje Dubrovnik, koji je od siječnja do kraja rujna zabilježio čak 505 posjeta kruzera. Na drugom mjestu nalazi se Split s 284 posjeta, dok je Zadar evidentirao 191 posjet takvih brodova. Slijede Korčula s 95, Hvar s 89 i Šibenik s 81 posjetom. Statistika jasno pokazuje koliko je pitanje upravljanja kruzerskim turizmom važno upravo za dalmatinske gradove.

Koliko bi takav doprinos mogao donijeti Splitu?

Financijski učinak eventualnog uvođenja sličnog doprinosa u Splitu ovisio bi o broju putnika koji se stvarno iskrcaju, raspodjeli dolazaka tijekom godine i broju osoba koje su zakonski oslobođene plaćanja. Primjerice, kada bi 100.000 putnika platilo ljetnu tarifu od sedam eura, a dodatnih 50.000 putnika izvan sezone tarifu od tri eura, bruto prihod iznosio bi 850.000 eura. Riječ je isključivo o ilustrativnom izračunu, a ne o stvarnoj projekciji prihoda Grada Splita ili Zadra. Za preciznu procjenu bili bi potrebni detaljni podaci o prometu putnika i njihovu iskrcavanju te konkretan model naplate.

U Splitu bi se rasprava o takvoj mjeri mogla povezati s pitanjima održavanja povijesne jezgre, čistoće javnih površina, uređenja gradske obale i organizacije prometnih tokova. Velike koncentracije posjetitelja tijekom pojedinih dana mogu povećavati troškove održavanja infrastrukture koju tijekom cijele godine financira lokalna zajednica. S druge strane, kruzerski turizam donosi prihode turističkim vodičima, ugostiteljima, prijevoznicima, trgovcima i drugim gospodarskim subjektima. Uvođenje doprinosa zato bi zahtijevalo procjenu njegova financijskog učinka, ali i mogućih posljedica za konkurentnost destinacije.

Hrvatski zakon već omogućuje uvođenje doprinosa

Pravna osnova za zadarski prijedlog nalazi se u Zakonu o turizmu, koji jedinicama lokalne samouprave omogućuje uvođenje turističkog ekološkog doprinosa radi ublažavanja negativnih posljedica turizma na okoliš, klimu i prostor. Lokalna vlast svojom odlukom može utvrditi područje i razdoblje primjene, obveznike, način naplate te iznos doprinosa. Zakon istodobno predviđa određena oslobođenja, među ostalim za djecu do 12 godina, osobe s invaliditetom od najmanje 70 posto i jednog pratitelja te profesionalne članove brodskih posada. Zbog toga ne bi svi putnici s kruzera nužno bili obveznici plaćanja.

Zadar bi prikupljena sredstva mogao koristiti za ozelenjavanje grada, održavanje plaža i obale, uređenje javnih površina te zaštitu povijesne jezgre. Posebno će biti važno utvrditi na koji bi se način doprinos praktično naplaćivao i kako bi građani mogli pratiti namjensko korištenje prikupljenog novca. Javno savjetovanje otvoreno je do 28. prosinca 2026. godine, nakon čega bi prijedlog trebao proći daljnju proceduru. Zadarska inicijativa tako bi mogla otvoriti znatno širu raspravu o načinu na koji dalmatinski gradovi upravljaju rastućim turističkim prometom.