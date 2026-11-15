Dalmatinski grad uvodi deset novih kamera. Pod nadzorom i dječja igrališta, za sustav se planira izdvojiti do 80.000 eura bez PDV-a

Makarska priprema novo proširenje videonadzora javnih površina, a prema objavljenoj dokumentaciji, nove kamere trebale bi obuhvatiti park Peškera, Vukovarsku, Dubrovačku i Vrgorsku ulicu. Grad je 10. studenoga 2026. pokrenuo postupak javne nabave za najam sustava na razdoblje od 24 mjeseca, uz procijenjenu vrijednost od 80.000 eura bez PDV-a.

Riječ je o projektu kojim bi se postojeći gradski sustav proširio na dodatne javne površine, uključujući prostore namijenjene djeci i rekreaciji. Pregledom podataka iz javne nabave proizlazi da je predviđeno ukupno deset kamera, pri čemu bi polovica bila postavljena u parku Peškera, a ostatak u trima ulicama.

Pet panoramskih kamera u parku Peškera

Najveći pojedinačni zahvat predviđen je upravo na Peškeri, javnom prostoru koji ima važnu rekreativnu i društvenu ulogu u gradu. Ondje se planira postavljanje pet panoramskih kamera koje bi trebale obuhvatiti sjeverni, istočni i južni ulaz u park te dječje i sportsko igralište.

Prema tehničkim zahtjevima, panoramske kamere trebale bi imati vodoravni kut pokrivanja od 180 stupnjeva i okomiti od 90 stupnjeva, uz mogućnost snimanja u uvjetima slabog osvjetljenja. Takva oprema omogućuje široko pokrivanje prostora bez potrebe za velikim brojem kamera usmjerenih u pojedinačne dijelove parka.

Kamere bi se postavljale na postojeće stupove javne rasvjete, na visini od najmanje 3,5 metara. Dokumentacija predviđa i prilagodbu boje kućišta kamerama, kako bi se vizualno uklopile u postojeću infrastrukturu i što manje narušavale izgled uređenog javnog prostora.

Kamere stižu i u Vukovarsku, Dubrovačku i Vrgorsku ulicu

Osim Peškere, nove kamere predviđene su u još tri gradske prometnice. U sjevernom dijelu Vukovarske ulice planiraju se dvije videoanalitičke kamere, jednako kao i u južnom dijelu Dubrovačke, dok je za Vrgorsku ulicu predviđena jedna takva kamera.

To znači da bi sustav, prema navedenim tehničkim podacima, obuhvaćao pet panoramskih i pet videoanalitičkih kamera. Sve bi trebale biti komunikacijski povezane sa središnjim gradskim sustavom na adresi Trg Tina Ujevića 1, gdje se nalazi gradska uprava.

Važno je, međutim, utvrditi kakve će točno funkcije imati videoanalitika. Taj naziv može obuhvaćati različite načine automatizirane obrade slike, ali iz dostupnog sažetka nabave nije moguće zaključiti hoće li se sustav koristiti za brojanje vozila, prepoznavanje određenih prometnih situacija ili druge oblike analize. Takve pojedinosti potrebno je potvrditi u cjelovitoj tehničkoj dokumentaciji.

Koliko će Grad platiti videonadzor?

Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi 80.000 eura bez PDV-a, odnosno 100.000 eura s obračunatim PDV-om od 25 posto. Riječ je o procjeni za ugovoreno razdoblje najma, a ne o već nastalom trošku ili konačnoj cijeni koju će Grad Makarska platiti.

Prema objavljenim uvjetima, rok za dostavu ponuda je 1. prosinca 2026. godine u 13 sati. Pri odabiru najpovoljnijeg ponuditelja cijena će nositi 90 posto bodova, dok će preostalih deset posto ovisiti o ponuđenom roku isporuke.

Takav model znači da Grad zasad ne kupuje sustav kroz već sklopljen ugovor, nego traži gospodarskog subjekta koji će ponuditi opremu i uslugu najma pod propisanim uvjetima. Tek nakon završetka postupka bit će poznati odabrani ponuditelj, konačna ugovorna cijena i detaljna dinamika postavljanja kamera.

Sigurnost djece i javnog prostora, ali i pravo na privatnost

Postavljanje kamera na javnim površinama može pomoći u dokumentiranju incidenata, zaštiti gradske imovine i praćenju događaja koji utječu na sigurnost građana. Ipak, posebno je osjetljivo pitanje videonadzora prostora na kojima se svakodnevno okupljaju djeca, roditelji i rekreativci, kao što su dječja i sportska igrališta.

Zato je važno da budući sustav ima jasno određenu svrhu, pravila pristupa snimkama, razdoblje pohrane podataka i odgovarajuće obavijesti o snimanju. Građanima bi trebalo objasniti i tko je odgovoran za obradu podataka te hoće li snimke biti dostupne isključivo ovlaštenim osobama ili će se u određenim okolnostima prosljeđivati drugim nadležnim tijelima.