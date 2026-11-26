Dok se u dalmatinskim gradovima sve češće raspravlja o nedostatku zelenih površina, uklanjanju stabala i potrebi stvaranja više hlada tijekom sve toplijih ljeta, iz Dubrovnika stiže zanimljiv primjer uređenja jedne od prometnijih gradskih ulica. U Ulici Iva Vojnovića započela je sadnja novog drvoreda koji će obuhvatiti ukupno 62 stabla kostele, a posebna pozornost posvećena je uvjetima u kojima će se stabla razvijati tijekom sljedećih desetljeća.

Ono što ovaj projekt izdvaja od uobičajene sadnje drvoreda jest način pripreme podzemnog prostora. Umjesto da korijenje svakog stabla bude ograničeno na relativno malu sadnu jamu, projektanti su predvidjeli povezivanje susjednih jama i korištenje prostora ispod postojećih parkirališnih površina.

Dvije dionice i 62 nova stabla

Prema informacijama koje je Grad Dubrovnik objavio 24. studenoga, sadnja se provodi na dvjema dionicama Ulice Iva Vojnovića. Prva obuhvaća 31 manju sadnicu na području preko puta hotela Lero, dok je na drugoj dionici, od ugostiteljskog objekta Teatar do skretanja prema Čokolinu, predviđena sadnja još 31 većeg stabla.

Na drugoj dionici građevinski dio radova već je završen. Formirane su sadne jame, ugrađeno je posebno strukturno tlo, a parkirališna traka ponovno je asfaltirana. Sadnja većih stabala očekuje se krajem ovoga tjedna.

Kako korijenje može rasti ispod parkirališta

Ključna posebnost projekta jest povezivanje dviju susjednih sadnih jama zajedničkim podzemnim rovom. Na taj se način korijenju omogućuje širenje na znatno većoj površini od one koja bi mu bila dostupna kada bi svako stablo bilo posađeno u zasebnu, ograničenu jamu.

Za tu svrhu koristi se strukturno tlo, odnosno kombinacija lomljenog kamena i odgovarajućeg sadnog supstrata. Kameni materijal osigurava potrebnu nosivost prometne površine, dok prostori između kamenih zrna omogućuju razvoj korijenskog sustava i pristup vodi i zraku.

Kako funkcionira povezivanje sadnih jama

Načelna ilustracija tehnologije, nije službeni tehnički nacrt dubrovačkog projekta.

Takvim rješenjem nastoje se pomiriti dvije potrebe koje su u urbanim sredinama često u suprotnosti – očuvanje parkirališnih kapaciteta i stvaranje kvalitetnih uvjeta za rast stabala.

Topla jesen utjecala i na termin sadnje

Na dijelu od Teatra do Čokolina koristit će se veće, balirane sadnice, koje se iz rasadnika dopremaju zajedno sa zemljom oko korijenskog sustava. Takav način presađivanja zahtijeva pažljivo određivanje termina, jer stabla lakše podnose premještanje kada uđu u razdoblje vegetacijskog mirovanja.

Iz Grada Dubrovnika navode da je zbog dugotrajnog toplog vremena tijekom ove jeseni rasadnik pomaknuo termin vađenja stabala. To je još jedan primjer utjecaja vremenskih prilika na dinamiku hortikulturnih zahvata u gradovima.

Vrijednost radova veća od 277 tisuća eura

Vrijednost radova na projektu Drvored Vojnović iznosi 277.045 eura bez PDV-a, odnosno 346.306,25 eura s PDV-om. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je 274.500 eura bespovratnih sredstava. Radove izvodi tvrtka Tehnogradnja, dok je za stručni nadzor zadužena tvrtka Entasis, a ugovoreni rok izvođenja radova iznosi četiri mjeseca.

Projekt je dio šireg programa ozelenjavanja Dubrovnika, kojim se nastoji povećati udio zelenih površina i unaprijediti otpornost grada na klimatske promjene.

Može li se slično rješenje primijeniti u Splitu?

Kostela je tradicionalno prisutna u dalmatinskim gradovima, gdje razvijene krošnje velikih stabala stvaraju dragocjen hlad tijekom ljeta. Međutim, sadnja stabala uz prometnice često je ograničena nedostatkom slobodnog prostora, podzemnim instalacijama i potrebom očuvanja parkirališnih mjesta.

Dubrovački projekt pokazuje kako se suvremenim tehničkim rješenjima prostor namijenjen prometu može istodobno koristiti i za razvoj korijenskog sustava. Upravo bi takva tehnologija mogla biti zanimljiva pri budućim rekonstrukcijama pojedinih splitskih ulica, uz prethodnu analizu lokalnih uvjeta, instalacija i raspoloživog prostora.