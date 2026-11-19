Građani Makarske koji ispunjavaju propisane socijalne i prihodovne uvjete i ove će godine moći ostvariti pravo na gradsku božićnicu, a njezin je iznos povećan na 80 eura. Grad Makarska objavio je 17. studenoga javni poziv za isplatu ove jednokratne blagdanske pomoći, pri čemu je posebno važno da pravo ne ostvaruju isključivo umirovljenici, nego i nekoliko drugih skupina građana.

Prema službenoj objavi Grada, povećanje iznosa nastavak je ranije politike proširivanja materijalnih prava najstarijih i socijalno osjetljivijih stanovnika. Gradska uprava ističe da su tijekom prethodnih godina povećavani i iznosi blagdanskih naknada i prihodovni pragovi za ostvarivanje prava, kako bi pomoć bila dostupna većem broju ljudi.

Umirovljenici mogu ostvariti pravo ako im ukupna mirovina ne prelazi 600 eura

Među korisnicima su umirovljenici čiji ukupni mjesečni iznos svih mirovina ne prelazi 600 eura. Važno je naglasiti da se u obzir uzima ukupni iznos mirovinskih primanja, a ne samo jedna mirovina ako osoba ostvaruje pravo na više njih.

Božićnica iznosi 80 eura za sve predviđene kategorije korisnika, a namijenjena je građanima s područja Makarske koji zadovoljavaju uvjete propisane javnim pozivom. Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti odgovarajući zahtjev i dostaviti dokumentaciju propisanu za pojedinu kategoriju.

Pravo imaju i nezaposleni stariji od 50 godina, branitelji i njegovatelji

Osim umirovljenika, gradska pomoć obuhvaća i hrvatske branitelje starije od 50 godina koji ostvaruju pravo na naknadu za nezaposlene, kao i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina. Kod potonje skupine riječ je o osobama koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neprekidno dulje od 12 mjeseci, sukladno objavljenim uvjetima.

Među korisnicima su i osobe koje primaju nacionalnu naknadu za starije osobe te osobe s priznatim statusom roditelja njegovatelja ili njegovatelja za njegu djeteta s teškoćama u razvoju odnosno osobe s invaliditetom. Grad je za različite skupine korisnika objavio zasebne obrasce, što znači da podnositelji trebaju odabrati dokument koji odgovara njihovoj osnovi za ostvarivanje prava.

Gradonačelnik: Rast troškova života najteže pogađa najranjivije

Gradonačelnik Zoran Paunović u povodu objave poziva istaknuo je da povećanje božićnica i uskrsnica nije jednokratna odluka, nego dio višegodišnje gradske politike. Naglasio je da rast troškova života posebno pogađa umirovljenike i građane s nižim primanjima, zbog čega Grad nastavlja povećavati potpore, prilagođavati cenzuse i širiti krug korisnika.

Iako 80 eura ne može riješiti sve probleme kućnih proračuna, jednokratna pomoć uoči blagdana može olakšati barem dio povećanih izdataka za osnovne životne potrebe. Posebno je važna činjenica da su u program uključene i skupine koje često nisu obuhvaćene klasičnim programima božićnica namijenjenima samo umirovljenicima.

Rok za zahtjeve je 8. prosinca

Svi koji smatraju da ostvaruju pravo na božićnicu trebaju provjeriti uvjete i predati zahtjev najkasnije do 8. prosinca 2026. godine. Na službenim stranicama Grada Makarske dostupni su javni poziv i obrasci namijenjeni umirovljenicima, nezaposlenim osobama, braniteljima, korisnicima nacionalne naknade te njegovateljima.

Građanima se preporučuje da pravodobno pregledaju potrebnu dokumentaciju kako bi izbjegli nepotpune prijave i nepotrebno odgađanje ostvarivanja prava na pomoć.