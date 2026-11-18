Šibenik je prije nekoliko godina krenuo u ambicioznu modernizaciju gradskog javnog prijevoza, a jedan od najvažnijih koraka trebala je biti nabava 12 novih električnih autobusa. Međutim, iako su vozila naručena još početkom godine, do sredine studenoga nisu stigla na gradske prometnice. Rokovi isporuke mijenjani su više puta, a najnoviji dostupni podaci pokazuju da je ugovor ponovno produljen, pri čemu novi datum dolaska autobusa nije javno preciziran.

Gradska tvrtka Gradski parking u siječnju 2026. sklopila je ugovore s tvrtkom Novatec iz Labina za nabavu osam velikih, dva srednja i dva mala električna autobusa proizvođača Higer. Ukupna ugovorena vrijednost iznosi 4,84 milijuna eura bez PDV-a, a prvotno ugovoreno trajanje od 120 dana značilo je da bi vozila trebala biti isporučena do kraja svibnja. Umjesto njihova izlaska na ulice, uslijedilo je nekoliko novih najava i pomicanja rokova, dok su građani nastavili čekati modernizaciju voznog parka.

Dva dodatka ugovoru zbog kašnjenja isporuke

Prvi dodatak ugovorima potpisan je 13. kolovoza, kada je rok isporuke pomaknut na 20. listopada 2026. godine. Kao razlog produljenja navedena je viša sila, a prema objavljenim podacima iz europskog registra javne nabave izmjene su se odnosile na sve tri kategorije autobusa. Međutim, ni taj rok nije ispoštovan, pa je upravo 20. listopada potpisan drugi dodatak ugovoru kojim je isporuka ponovno odgođena.

U obavijestima o drugoj izmjeni ugovora kao razlog ponovno se navodi viša sila, uz obrazloženje da je zbog kašnjenja autobusa bilo potrebno uskladiti rokove izvršenja ugovornih obveza. Ono što sada posebno privlači pozornost jest činjenica da u javno dostupnim obavijestima nije naveden novi, konačni datum isporuke. Time ostaje otvoreno pitanje kada će Šibenik dobiti naručena vozila i hoće li njihovo puštanje u promet zahtijevati dodatne pripreme.

Punionice su već izgrađene i čekaju autobuse

Dok se čekaju nova vozila, jedan važan dio projekta već je dovršen. Na području šibenskog autobusnog kolodvora tijekom ljeta izgrađena je infrastruktura za punjenje električnih autobusa, koja uključuje 12 punjačkih mjesta i novu trafostanicu. Vrijednost tog ulaganja iznosi približno 1,66 milijuna eura, a sustav je zamišljen kao tehnička osnova za rad novog električnog voznog parka.

Kašnjenje isporuke zbog toga nije samo pitanje poštovanja ugovorenih rokova, nego i korištenja već izgrađene infrastrukture. Električni autobusi trebali bi omogućiti moderniji i ekološki prihvatljiviji gradski prijevoz te otvoriti mogućnost razvoja novih prometnih linija. Dok ne stignu, dio planiranih poboljšanja ostaje na čekanju, a stvarni učinak uloženog novca građani još ne mogu osjetiti u svakodnevnom prometu.

Problemi s isporukom zahvatili su i druge gradove

Šibenik nije jedini hrvatski grad koji se suočava s kašnjenjem električnih autobusa istog dobavljača. Slični problemi zabilježeni su i u Rijeci te drugim gradovima, a u javnim objašnjenjima spominju se teškoće pomorskog prijevoza vozila iz Kine, nedostatak raspoloživog brodskog prostora i promjene plovidbenih ruta. Primjerice, riječki Autotrolej javno je odredio novi rok do 20. prosinca 2026., ali iz dostupne dokumentacije nije moguće zaključiti vrijedi li isti datum i za Šibenik.

Sada je najvažnije pitanje kada će Šibenik konačno dobiti naručenih dvanaest autobusa. Jednako je važno utvrditi postoje li ugovorne posljedice za dodatna kašnjenja te hoće li produljenje rokova utjecati na realizaciju i financiranje cjelokupnog projekta. Bez službeno potvrđenog novog datuma isporuke teško je pouzdano predvidjeti kada će novi autobusi početi prevoziti putnike, pa će daljnje informacije Gradskog parkinga biti ključne za rasplet ovog slučaja.