Dalmatinski grad potpuno mijenja cijene parkiranja: Tijekom ljeta ni stanarima neće vrijediti povlaštene karte u dijelu centra

Makarska mijenja pravila povlaštenog parkiranja, a nove odredbe posebno će zanimati stanovnike središta grada, zaposlenike i sezonske radnike. Grad je donio izmjene odluka kojima se uređuju parkirne zone, cijene mjesečnih karata i uvjeti njihova korištenja.

Najvažnija promjena odnosi se na različite cijene tijekom ljetne i zimske sezone, ali i na ograničenja koja će u najopterećenijem dijelu centra vrijediti čak i za one koji imaju pravo na povlašteno parkiranje.

Ljeti do 35 eura, zimi znatno manje

Prema novim pravilima, tijekom ljetnog razdoblja, od 1. lipnja do 30. rujna, povlaštena mjesečna karta za crvenu zonu iznosit će 35 eura.

U žutoj zoni mjesečna cijena bit će 24 eura, dok će se u plavoj zoni plaćati 11 eura.

Od 1. listopada do 31. svibnja primjenjuju se niže cijene. Povlaštena mjesečna karta za crvenu zonu stajat će 15 eura, za žutu 10 eura, a za plavu samo pet eura.

Važno je naglasiti da se navedeni iznosi odnose na povlaštene mjesečne karte za korisnike koji ispunjavaju propisane uvjete, a ne na redovne satne cijene parkiranja.

Tri ljetna mjeseca posebna ograničenja u centru

Jedna od najvažnijih odredbi odnosi se na crvenu zonu 1.A, odnosno najopterećeniji dio središta Makarske, na potezu od trajektnog pristaništa do zgrade Grada.

Na tom području od 15. lipnja do 15. rujna povlaštene mjesečne parkirne karte neće vrijediti na uličnim parkiralištima.

To znači da će se tijekom navedenog razdoblja primjenjivati isključivo satna naplata, čak i za korisnike koji inače ostvaruju pravo na povlaštenu kartu.

Ograničenje je posebno važno za stanovnike centra, koji će tijekom turističke sezone morati računati na drukčiji režim korištenja parkirališta.

Posebna cijena za sezonske radnike

Nove odredbe uređuju i parkiranje osoba koje su na određeno vrijeme zaposlene na području Makarske.

Sezonski radnici moći će tijekom ljeta koristiti povlaštenu mjesečnu kartu po cijeni od 11 eura, ali samo na određenim parkiralištima u plavoj zoni.

Riječ je o parkiralištima u Ulici oca Petra Perice, poznatom kao Rupa, te u Vukovarskoj ulici.

Na taj se način sezonskim zaposlenicima omogućuje povoljnije parkiranje, ali ne i neograničeno korištenje svih gradskih parkirališnih zona.

Novost za Osejavu: Jedna karta za dvije lokacije

Grad Makarska najavio je i novu mogućnost kombiniranog povlaštenog parkiranja tijekom zimskog razdoblja.

Građani će jednom mjesečnom kartom moći koristiti parkirališna mjesta u crvenoj zoni i na zatvorenom parkiralištu Osejava. Takva karta stajat će 22,50 eura mjesečno, odnosno 15 eura za korisnike koji ostvaruju pravo na odgovarajuće umanjenje.

Nova mogućnost počet će se primjenjivati 19. studenoga 2026. godine.

Za zatvorena parkirališta Sinokoša, Živkin dvor i Osejava predviđene su povlaštene mjesečne cijene od 35 eura ljeti i 15 eura zimi. Te karte ne omogućuju automatski korištenje uličnih parkirališta, osim kada je to izričito predviđeno kombiniranom kartom.

Povlaštena karta nije jamstvo slobodnog mjesta

Grad je dodatno naglasio i važnu pojedinost: kupnja povlaštene parkirne karte ne jamči da će korisnik u svakom trenutku pronaći slobodno mjesto.

Korištenje parkirališta ovisi o njihovoj stvarnoj raspoloživosti.

Za građane Makarske zato neće biti važno samo koliko mjesečna karta košta, nego i gdje vrijedi te kakva će ograničenja biti na snazi tijekom turističke sezone.