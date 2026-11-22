Grad Šibenik objavio je da u ponedjeljak, 23. studenoga 2026. godine, počinje isplata prigodnih jednokratnih novčanih naknada, odnosno božićnica, za umirovljenike i određene kategorije starijih građana. Iznosi se kreću od 50 do 100 eura, a pravo na pomoć ovisi o visini mirovine, vrsti prihoda i ispunjavanju drugih propisanih uvjeta. Isplata će trajati do 23. prosinca, pa korisnici imaju mjesec dana za ostvarivanje prava.

Prema službenoj obavijesti Grada, osnovni uvjet za umirovljenike jest prebivalište na području Šibenika i mirovina koja za listopad 2026. godine ne prelazi 500 eura. Međutim, pravo na božićnicu nije ograničeno samo na osobe koje primaju mirovinu. Obuhvaćene su i određene kategorije starijih građana koji primaju socijalne naknade ili nemaju nikakve prihode.

Tko dobiva 100, tko 75, a tko 50 eura?

Najveći iznos božićnice, 100 eura, mogu ostvariti umirovljenici čija mirovina ne prelazi 300 eura. Umirovljenicima s mirovinom od 300,01 do 400 eura namijenjeno je 75 eura, dok građani s mirovinom od 400,01 do 500 eura mogu dobiti 50 eura. Za utvrđivanje prava uzima se u obzir mirovina ostvarena za listopad 2026. godine.

Iznos mirovine Božićnica Do 300,00 € 100 € Od 300,01 do 400,00 € 75 € Od 400,01 do 500,00 € 50 €

Pravo na božićnicu od 100 eura mogu imati i korisnici nacionalne naknade za starije osobe koji imaju prebivalište na području Šibenika te su ostvarili pravo na tu naknadu za listopad. Isti iznos predviđen je za osobe starije od 65 godina koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Šibenik. Božićnicu od 100 eura mogu ostvariti i osobe starije od 65 godina koje nemaju mirovinu ni prihode po drugoj osnovi, uz ispunjavanje propisanih uvjeta.

Novac se podiže u FINA-i: Evo što treba ponijeti

Umirovljenici s mirovinom do 500 eura i prebivalištem u Šibeniku te korisnici nacionalne naknade za starije osobe svoj će novac moći podignuti na šalterima FINA-e. Prilikom dolaska potrebno je predočiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu koja sadržava OIB. Grad je na taj način predvidio preuzimanje novca bez zasebnog podnošenja zahtjeva za navedene kategorije korisnika.

Postoji mogućnost preuzimanja božićnice i za osobe koje zbog zdravstvenog stanja ili drugih razloga ne mogu osobno doći u FINA-u. Novac u njihovo ime može preuzeti druga osoba uz predočenje vlastite osobne iskaznice i osobne iskaznice umirovljenika. Ta mogućnost posebno je važna starijim i slabije pokretnim građanima kojima osobni dolazak predstavlja poteškoću.

Neke kategorije ipak moraju podnijeti zahtjev Gradu

Postupak je drukčiji za osobe starije od 65 godina koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu, kao i za one koje nemaju mirovinu ni prihode po drugoj osnovi. Za njih je predviđeno podnošenje zahtjeva nadležnom gradskom odjelu. Zahtjev moraju podnijeti i umirovljenici koji ostvaruju isključivo inozemnu mirovinu do 500 eura, a ispunjavaju ostale uvjete.

Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Šibenika, na adresi Petra Grubišića 3. Građani koji trebaju dodatne informacije mogu se obratiti na telefonski broj 022/212-085, koji je Grad objavio uz službenu obavijest. Prije dolaska preporučljivo je provjeriti koju dokumentaciju treba priložiti kako bi se izbjeglo nepotrebno ponovno dolaziti.

Rok je 23. prosinca

Isplata božićnica završava 23. prosinca 2026. godine, zbog čega je važno da građani na vrijeme provjere pripadaju li nekoj od kategorija obuhvaćenih ovom mjerom. Posebno se to odnosi na starije osobe koje nemaju mirovinu ili ostvaruju isključivo inozemne prihode, jer za njih postupak nije jednak kao za većinu domaćih umirovljenika. Pravodobno podnošenje zahtjeva važno je za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu.

Šibenske božićnice predstavljaju dodatnu financijsku pomoć građanima s nižim prihodima u razdoblju povećanih blagdanskih troškova. Premda se iznosi razlikuju ovisno o prihodovnoj skupini, najveća naknada od 100 eura predviđena je upravo za korisnike s najnižim mirovinama i određene kategorije starijih osoba bez prihoda. Sve detalje o pravima i načinu isplate građani mogu provjeriti na službenim stranicama Grada Šibenika.