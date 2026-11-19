Grad Zadar izdvojit će 195.000 eura za sufinanciranje promotivnih kampanja koje se provode u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije, a jedan od glavnih kanala oglašavanja bit će internetske stranice i digitalne platforme stranih aviokompanija. Odluka je predstavljena na kolegiju gradonačelnika Šime Erlića, a sredstva su već osigurana u gradskom proračunu za 2026. godinu.

Riječ je o modelu turističke promocije koji se razlikuje od klasičnog oglašavanja na plakatima, televiziji ili društvenim mrežama. Cilj je doprijeti do potencijalnih gostiju u trenutku kada već razmišljaju o putovanju, pretražuju letove ili biraju odredište za sljedeći odmor. Upravo zato stranice avioprijevoznika predstavljaju zanimljiv marketinški prostor za gradove koji velik dio međunarodnih gostiju primaju zračnim putem.

Oglasi će se prikazivati ljudima koji već planiraju putovanje

Prema objavljenim informacijama, promotivne kampanje provodit će se putem strateških partnera, prvenstveno stranih aviokompanija. Takav pristup omogućuje predstavljanje destinacije korisnicima koji već pokazuju interes za putovanje, što može biti učinkovitije od oglašavanja širokoj publici bez jasno izražene namjere putovanja.

Primjerice, putnik koji razmatra let prema određenom dijelu Europe mogao bi kroz promociju upoznati turističku ponudu zadarskog područja. Takvo oglašavanje može uključivati predstavljanje grada, kulturnih i prirodnih atrakcija te sadržaja koji bi putnika mogli potaknuti da odabere upravo tu destinaciju. Međutim, konkretan sadržaj planiranih kampanja i njihova raspodjela među partnerima nisu detaljno predstavljeni u dostupnom izvještaju.

Koliko se novca izdvaja i kome odlazi?

Grad je za sudjelovanje u kampanjama osigurao 195.000 eura, a sredstva će se doznačavati županijskoj turističkoj zajednici temeljem odgovarajućeg zahtjeva, najkasnije do kraja godine. Važno je pritom naglasiti da se iz dostupnih podataka ne može zaključiti kako se cijeli iznos isplaćuje jednoj aviokompaniji, niti je poznata njegova detaljna raspodjela među pojedinim strateškim partnerima.

Za objektivnu procjenu ovakve investicije bilo bi korisno znati na kojim će tržištima kampanje biti provedene, koliko će trajati i koliki se doseg očekuje. Također bi bilo zanimljivo utvrditi odnosi li se promocija samo na ljetnu sezonu ili se njome nastoji povećati turistički promet i u proljetnim te jesenskim mjesecima.

Koliko stvarnih gostiju donosi takvo oglašavanje?

Jedno od ključnih pitanja jest kako će se mjeriti uspješnost promocije. Broj prikazanih oglasa i klikova može pokazati koliko je kampanja privukla pozornosti, ali sam po sebi ne dokazuje koliko je gostiju zbog nje došlo u destinaciju. Za kvalitetnu analizu potrebno je uspoređivati više pokazatelja, uključujući promet s pojedinih tržišta, interes za smještaj i promjene u broju turističkih dolazaka.

Upravo zato transparentnost marketinških ulaganja postaje sve važnija tema u turističkim gradovima. Građani imaju pravo znati kako se koriste javna sredstva, a turističke zajednice imaju priliku pokazati ostvaruju li promotivne aktivnosti rezultate koji opravdavaju njihovu cijenu.

Zanimljiva usporedba sa Splitom i Dubrovnikom

Ovakav model posebno je zanimljiv i u kontekstu ostalih dalmatinskih turističkih središta, među kojima su Split i Dubrovnik. Sva tri grada oslanjaju se na međunarodne zračne veze, a dostupnost letova ima važnu ulogu u njihovu turističkom razvoju.

Zbog toga bi usporedba ulaganja u marketinške kampanje mogla pokazati koliko pojedini gradovi izdvajaju za promociju kroz avioprijevoznike i postoje li javno dostupni podaci o rezultatima takvih aktivnosti. U slučaju Zadra zasad je potvrđen financijski iznos, dok će konkretni učinci kampanja tek trebati biti predstavljeni.