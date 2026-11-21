Dubrovnik je dobio još jedan obnovljeni javni prostor. U petak, 20. studenoga, otvoren je Park ispod platane na Brsaljama, čime je dovršen projekt "Mreža zelene infrastrukture: parkovi Gradac, Pile i Platana".

Uređenje posljednje od triju obuhvaćenih površina predstavljeno je kao novi prostor za odmor i boravak građana, a projekt je istodobno stavio poseban naglasak na očuvanje vrijednog stabla koje se nalazi u središtu parka.

Ukupna vrijednost izvedenih radova na Parku ispod platane iznosi 1.037.297,99 eura s PDV-om.

Posebnost prostora je azijska platana, koja je pod preventivnom zaštitom bila od 2007. godine, a od 2010. ima status zaštićenog spomenika parkovne arhitekture. Prilikom uređenja posebna pažnja posvećena je zaštiti samog stabla i prostora oko njegova korijenova sustava. Park je oblikovan po uzoru na povijesne vrtove područja Pila, a središnje pješačke staze dijele ga na četiri vrtna polja. U prostoru su korišteni kamen, šljunak, drvo i suvremeni materijali. Postavljene su klupe, ležaljke i mjesta za sjedenje, a obnovljeni su i postojeći ogradni zidovi.

Novi sanitarni čvor i 87 parkirališnih mjesta za mopede

U sklopu projekta uređen je javni sanitarni čvor čiji su pristup i korištenje prilagođeni osobama s invaliditetom.

Posebno je zanimljivo i uređenje parkirališta za mopede, na kojem je organizirano ukupno 87 parkirališnih mjesta. Strop sanitarnog prostora oslikala je akademska slikarica Dubravka Tullio, koristeći motive povezane s platanom. Građevinske radove izvela je tvrtka Posta, dok su projekt uređenja pripremili Studio Landa i arhitektonski ured Proto-arch.

Završena obnova triju gradskih parkova

Otvaranjem Parka ispod platane zaokružen je širi projekt obnove parkova Gradac, Pile i Platana.

Za taj program kroz europsko financiranje odobreno je ukupno 5.558.382 eura bespovratnih sredstava. Riječ je o ukupnim sredstvima za širi projekt, dok se iznos od nešto više od milijun eura odnosi na izvedene radove Parka ispod platane.