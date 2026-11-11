Dalmatinski grad dijeli čak 145 stipendija: Budući liječnici, logopedi i nastavnici mogu dobiti 180 eura mjesečno

Grad Zadar objavio je novi natječaj za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata u školskoj i akademskoj godini 2026./2027., a ukupno će biti dodijeljeno 145 novih stipendija.

Riječ je o potporama kojima Grad nastoji pomoći mladima tijekom obrazovanja, ali i potaknuti školovanje za zanimanja koja su posebno tražena na tržištu rada.

Iznosi mjesečnih stipendija kreću se od 70 do 180 eura, ovisno o obrazovnoj skupini i uvjetima koje kandidat ispunjava.

Najviše stipendija za studente, posebna kategorija za deficitarna zanimanja

Od ukupno 145 stipendija, njih 40 namijenjeno je srednjoškolcima, pri čemu je polovica rezervirana za učenike koji se obrazuju za strukovna zanimanja.

Studentima prve godine namijenjeno je 30 stipendija, dok je studentima viših godina predviđeno 35.

Dodatnih 40 stipendija bit će dodijeljeno studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja, i to po 20 studentima prve godine te studentima viših godina.

Time Grad nastoji usmjeriti dio financijskih potpora prema obrazovnim područjima za koja postoji povećana potreba za stručnim kadrom.

Za deficitarna zanimanja 180 eura mjesečno

Visina stipendije ovisi o kategoriji korisnika.

Srednjoškolci ostvaruju 70 eura mjesečno, studenti koji studiraju u mjestu prebivališta 120 eura, a oni koji studiraju izvan mjesta prebivališta 150 eura mjesečno.

Najviši iznos, 180 eura mjesečno, predviđen je za studente deficitarnih zanimanja.

Među njima su budući liječnici, medicinske sestre i tehničari, fizioterapeuti, farmaceuti, logopedi, rehabilitatori i stručnjaci socijalnog rada.

Na popisu su i građevinarstvo, računarstvo, strojarstvo te nastavnički studiji matematike, informatike, biologije, kemije i fizike.

Takav odabir zanimanja posebno je zanimljiv zbog dugogodišnjih potreba zdravstvenih, obrazovnih i drugih javnih sustava za kvalificiranim stručnjacima.

Prijave samo elektroničkim putem

Natječaj je otvoren od 9. do 23. studenoga 2026. godine, a posljednji rok za predaju prijava je 23. studenoga u 23:59 sati.

Prijave se podnose putem e-usluge „Stipendije” na portalu eZadrani, uz potrebnu dokumentaciju i ispunjavanje uvjeta propisanih gradskim pravilnikom.

Stipendije su nepovratne i dodjeljuju se za jednu godinu školovanja, odnosno studija.

Zanimljivo je da je Grad Zadar i prethodne školske i akademske godine raspisao natječaj za jednak broj stipendija, s istim mjesečnim iznosima.

Koliko za obrazovanje izdvajaju drugi dalmatinski gradovi?

Zadarski model otvara i šire pitanje ulaganja lokalnih vlasti u mlade.

Osim broja stipendija, važni su kriteriji dodjele, visina mjesečnih potpora i mogućnosti dodatnog poticanja studenata koji se obrazuju za zanimanja od posebnog javnog interesa.

Usporedba Zadra sa Splitom, Šibenikom i Dubrovnikom mogla bi pokazati koliko se modeli stipendiranja razlikuju među najvećim dalmatinskim gradovima.

Zainteresirani učenici i studenti sve informacije o natječaju mogu pronaći na službenim stranicama Grada Zadra.