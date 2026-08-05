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Dalmatinski fratar privukao pažnju: Fra Ivo razvio zastavu "ISUS KRIST", na majici lik "Anice, kninske kraljice"

Često je aktivan na društvenim mrežama

Fra Ivo Rastočić objavio je na društvenim mrežama fotografiju koja je odmah privukla pozornost brojnih pratitelja. Dalmatinski fratar pozirao je s hrvatskom trobojnicom na kojoj je istaknuta poruka "ISUS KRIST", dok je na sebi imao majicu s likom "Anice, kninske kraljice".

Majica inspirirana poznatom Thompsonovom pjesmom

Na bijeloj majici nalazi se ženski lik odjeven u haljinu s prepoznatljivim motivom crveno-bijele hrvatske šahovnice. Iznad lika ispisana je riječ "ZBOG", a ispod "VINA". Riječ je o liku "Anice, kninske kraljice", uklopljenom u vizualnu igru inspiriranu poznatim stihom iz pjesme Marka Perkovića Thompsona "Anica - Kninska kraljica".

Fra Ivo u rukama drži hrvatsku zastavu, a s lijeve strane grba velikim crnim slovima ispisano je "ISUS", dok se s desne strane nalazi riječ "KRIST". Fotografija je objavljena u vrijeme velikih Thompsonovih koncerata u Dalmaciji. Marko Perković Thompson jučer je održao koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku, a za nekoliko dana očekuje ga nastup u Imotskom, i to povodom proslave obljetnice Oluje, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.

Tko je fra Ivo Rastočić?

Fra Ivo Rastočić franjevac je Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, a rodom je iz Metkovića. Teologiju je diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, dok je mladu misu proslavio 2020. godine u svetištu svetog Ante Padovanskog na Dubravici.

Tijekom svoje svećeničke službe djelovao je kao samostanski i župni vikar te kao duhovni asistent Franjevačke mladeži. Poznat je i po aktivnom nastupu na društvenim mrežama, na kojima često objavljuje sadržaje povezane s vjerom, mladima i hrvatskim domoljubljem.

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