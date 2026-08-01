Dalmatinski duh ispunio Zlarin: Ansambl Terca oduševio publiku emotivnim koncertom

Na otoku Zlarinu održan je koncert ansambla Terca, koji je publici priredio večer ispunjenu emocijama, vrhunskom glazbom i autentičnim dalmatinskim ugođajem. Posjetitelji su uživali u bogatom repertoaru koji je spojio glazbenu tradiciju i suvremeni izričaj. Dobro poznate melodije izvedene su u novim aranžmanima, čime su dobile svježe i posebno ruho.

Snažne vokalne harmonije i bliska komunikacija s publikom

Ansambl Terca još je jednom potvrdio svoju kvalitetu i prepoznatljiv glazbeni stil. Koncert su obilježile besprijekorne vokalne harmonije, izražajne interpretacije te neposredna i topla komunikacija izvođača s publikom.

Iz Turističke zajednice Zlarin zahvalili su svima koji su svojim dolaskom pridonijeli ugodnoj atmosferi i još jednoj uspješnoj glazbenoj večeri na otoku.