Dalmatinski derbi u Splitu pripao Kaštelankama: Ribola nakon pet setova slavila protiv Brda

Odbojkašice Ribole Kaštela u petom su kolu SuperSport Superlige na gostovanju kod HAOK-a Brda Split izborile pobjedu rezultatom 3:2 (23:25, 25:18, 25:16, 23:25, 15:10). Dalmatinski derbi donio je pet setova zanimljive i neizvjesne odbojke, veliku borbenost obiju ekipa i slavlje Kaštelanki u odlučujućem setu.

Domaće su igračice bolje otvorile susret i osvojile prvi set rezultatom 25:23. Ribola je odgovorila uvjerljivom igrom u sljedeća dva seta, koja je dobila s 25:18 i 25:16. Brda se ipak nisu predavala te su još jednim setom osvojenim na razliku, ponovno 25:23, izborila odluku u petom setu. U završnici su Kaštelanke pokazale sigurnost i odlučnost te s 15:10 zaključile zahtjevno gostovanje pobjedom.

Trener Ribole Igor Arbutina istaknuo je kvalitetnu igru domaće ekipe, ali i zadovoljstvo načinom na koji su njegove igračice odgovorile na pritisak.

„Odigrali smo jako tešku i zanimljivu utakmicu, kakvu smo i očekivali. Brda su, po mojem mišljenju, odigrala svoju najbolju utakmicu ove sezone. Očekivao sam njihovu veliku borbenost, a pružila su nam zaista vrhunski otpor. U pojedinim smo se segmentima igre mučili, posebno na prijemu, ali to je prije svega bila posljedica njihove odlične igre. Pritisnule su nas servisom, bile izuzetno borbene i tražile od nas da izvučemo maksimum”, rekao je Arbutina.

Posebno se osvrnuo na završnice dvaju izgubljenih setova i reakciju svoje ekipe.

„U oba seta koja smo izgubili imali smo priliku izjednačiti na 24:24, no Brda su u tim trenucima bila koncentriranija. Čestitam svojim igračicama što su izdržale sve pritiske. Sva tri seta koja smo osvojili dobili smo uvjerljivo, a djevojke su pokazale veliku borbenost i zalaganje kada je bilo najpotrebnije. Rekao sam im da se iz ovakvih utakmica raste i da se kroz ovakve situacije ekipa podiže, pogotovo kada uspije pobijediti.”

Pred Ribolom je sada slobodno kolo i vrijeme za oporavak te pripremu sljedećeg susreta.

„Imamo dva tjedna do sljedeće utakmice, što nam ostavlja dovoljno vremena za oporavak i pripremu novog protivnika. Još jednom čestitam svojoj ekipi na pobjedi, borbenosti i zalaganju, a Brdima na prikazanoj igri i kvaliteti”, zaključio je trener Kaštelanki.

Tehničarka Lea Deak također je pohvalila suigračice i domaću ekipu te najavila sljedeći domaći susret.

„Prije svega čestitam svojim suigračicama na pobjedi. Znale smo da će gostovanje kod Brda biti jako teško, a domaće su igračice odigrale jednu od svojih najboljih utakmica. Čestitam im na borbenosti i prikazanoj igri. Drago mi je što smo ostale ustrajne i uspjele doći do pobjede. Sljedeće smo kolo slobodne pa ćemo imati vremena za odmor, popraviti ono što nije bilo dobro i pripremiti se za utakmicu za dva tjedna protiv ekipe iz Karlovca. Igramo u našoj dvorani u Kaštel Sućurcu i pozivam sve ljubitelje odbojke da dođu i podrže nas”, poručila je Deak.

Kaštelanke su na ovom gostovanju nastupile bez ozlijeđene Lare Dežulović, koju je zamijenila Klara Kruhonja. U svojoj prvoj utakmici u početnoj postavi Kaštelanki Kruhonja je opravdala povjerenje trenera i pridonijela vrijednoj pobjedi.