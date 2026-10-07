Dalmatinski cuberi među najboljima u Hrvatskoj: Toni Sekula uzeo zlato i još pet medalja

Prethodna dva vikenda u Zagrebu i Petrinji održano je Prvenstvo Hrvatske u speedcubingu na kojem je nastupilo osamdesetak natjecatelja iz Hrvatske, ali i još devet europskih država. Prvenstvo je prošlo u znaku Jakova Srečkovića kao najuspješnijeg hrvatskog natjecatelja, ali je pobjedu u glavnoj disciplini Rubikovoj kocki 3x3x3 odnio David Vujasić ispred Jakova Srećkovića i Tonija Sekule.

Na prvom dijelu Prvenstva Hrvatske koje se održalo 27. rujna u zagrebu nije bilo predstavnika iz dalmatinskih županija, ali su zato iz Petrinje stigle lijepe vijesti iako je zbog bolesti broj dalmatinskih predstavnika bio manji od očekivanog.

Prvo ime dalmatinskih cubera na ovom natjecanju bio je Toni Sekula iz Bibinja koji je postao novi prvak Hrvatske u disciplini Megaminx ispred favorita ove discipline Davida Vujasića i Erin Pernar. Do naslova je stigao drugim rezultatom u Hrvatskoj ikada te drugim mjestom u međunarodnoj konkurenciji na ovom natjecanju. Da ovaj rezultat nije slučajnost dokazao je i s drugim mjestom u disciplini Skewb te trećim mjestima u disciplinama 2x2x2, 3x3x3, pyraminx i 3x3x3 jednoručno. Mladi Solinanjin Bartul Marušić dopunio je dobre rezultate dalmatinskih predstavnika s osvojenim drugim mjestom u disciplini Clock. Još jedan odličan rezultat za cubere iz Zadarske županije ostvario je Dmitro Kačanov drugim mjestom u disciplini Square-1. Uz njih je još nastupio i Toni Marušić.

Samo natjecanje je prošlo u izvrsnoj atmosferi, a novi izazovi ih očekuju već 17. i 18. listopada na domaćem terenu u Bibinju na „Bibinje Open 2026 gdje će delegacija dalmatinskih cubera biti daleko brojnija.